Dit is waarom er veel op lokale partijen gestemd wordt

Vooral lokale partijen zijn de winnaars geworden van deze verkiezingen. Die partijen worden vaak groot bij gemeenteraadsverkiezingen, maar dit keer is dat effect nog groter dan anders. Volgens bestuurskundige Sabine van Zuydam heeft dat te maken met de sterke focus op lokale thema's.

"Lokale partijen zijn altijd al de grootste met de gemeenteraadsverkiezingen, maar dit jaar heeft de opmars nog verder doorgezet", vertelt bestuurskundige Sabine van Zuydam. Dat heeft volgens haar een aantal oorzaken.

De belangrijkste is misschien wel dat lokale partijen zich vaak concentreren op heel lokale thema's. "Ze signaleren een probleem, omarmen dat en gaan daarmee naar de kiezer." Dat is te zien aan het succes van lokale partijen die tegen de opvang van asielzoekers zijn. "Sommige van deze protestpartijen hebben bijna uit het niets gewonnen."

Toch wil het niet zeggen dat lokale partijen vaker rechts zijn. "Lokale partijen zijn heel divers van uiterst links tot uiterst rechts", zegt de bestuurskundige.