Dit is waarom er veel op lokale partijen gestemd wordt
Vooral lokale partijen zijn de winnaars geworden van deze verkiezingen. Die partijen worden vaak groot bij gemeenteraadsverkiezingen, maar dit keer is dat effect nog groter dan anders. Volgens bestuurskundige Sabine van Zuydam heeft dat te maken met de sterke focus op lokale thema's.
"Lokale partijen zijn altijd al de grootste met de gemeenteraadsverkiezingen, maar dit jaar heeft de opmars nog verder doorgezet", vertelt bestuurskundige Sabine van Zuydam. Dat heeft volgens haar een aantal oorzaken.
De belangrijkste is misschien wel dat lokale partijen zich vaak concentreren op heel lokale thema's. "Ze signaleren een probleem, omarmen dat en gaan daarmee naar de kiezer." Dat is te zien aan het succes van lokale partijen die tegen de opvang van asielzoekers zijn. "Sommige van deze protestpartijen hebben bijna uit het niets gewonnen."
Toch wil het niet zeggen dat lokale partijen vaker rechts zijn. "Lokale partijen zijn heel divers van uiterst links tot uiterst rechts", zegt de bestuurskundige.
Wantrouwen in de politiek
Wat ook meespeelt in het succes van lokale partijen is volgens Van Zuydam het wantrouwen dat sommige kiezers in de landelijke politiek hebben. "De kiezers die op een lokale partij stemmen zijn vaker wat oudere mensen die wat praktischer opgeleid zijn en juist een lager vertrouwen hebben gekregen in de landelijke politiek. In de lokale partijen hebben ze wel vertrouwen."
Alphen-Chaam
Dat vertrouwen werd in onder meer Alphen-Chaam duidelijk: nieuwkomer Lokaal Krachtig is daar de grote winnaar. De lokale partij mocht op de uitslagenavond 40 procent van de stemmen mee naar huis nemen.
Bart Verkooijen, nummer 8 van de partij, denkt te weten waar het succes mee te maken heeft: "We zijn een samenstelling van drie oude partijen; twee lokale partijen en de oude samenstelling van de VVD. Dat vormt de kracht. Ook staan we dicht bij de bevolking, we zorgen voor en luisteren naar de mensen.”
