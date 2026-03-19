Live | Bekijk hier de uitslagen • eerste reactie op uitslag Moerdijk

eerste reactie op uitslag Moerdijk
Het is de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle uitslagen, opkomstcijfers en politieke veranderingen in de Brabantse gemeentes.
Op deze plek gingen de meeste mensen stemmen
In bijna alle Brabantse gemeentes zijn meer mensen gaan stemmen dan vier jaar geleden, maar in Hilvarenbeek hebben dit keer de meeste mensen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage was met 66,3 procent van de stemgerechtigden het hoogste van Brabant.
In Maashorst was er zelfs een stijging van 12 procent en in Oisterwijk waren er 11,8 procent meer stemmers. Opvallend genoeg is Cranendonck de enige gemeente in Brabant waar het opkomstpercentage is gedaald. In 2022 ging 54,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Dit jaar was dat 51,5 procent.
Nieuwe partijen Moerdijkse raad willen hulp bieden aan inwoners
De twee nieuwe partijen in de gemeenteraad van Moerdijk willen de komende vier jaar de inwoners van het dorp, dat dreigt te verdwijnen, zo goed mogelijk helpen. Forum voor Democratie en de lokale partij Moerdijk Vooruit! denken niet dat het lukt om het opheffen van Moerdijk nog te voorkomen, maar de ruim 1100 inwoners van het dorp moeten volgens hen zo goed mogelijk worden geholpen.
"Als je tegen mensen zegt dat hun huis gaat verdwijnen, moet je zorgen dat er een plan is en dat je voor ze klaarstaat", zegt lijsttrekker Dennis de Jong van Forum voor Democratie, dat met vier zetels in de raad komt. "Misschien moeten ze wel voorrang krijgen bij nieuwbouwwijken. Want het is wel hun woning, hun omgeving die je opheft."
Jack van Dorst van Moerdijk Vooruit!, dat volgens de voorlopige uitslag met drie zetels in de gemeenteraad komt, zegt dat "nog een heel lange weg te gaan is" voordat een definitief besluit valt over Moerdijk. "De inwoners hebben ons nodig. We moeten zorgen dat alles op een zorgvuldige en goede manier wordt uitgewerkt, welke kant het ook op gaat. Het gaat om mensen."
Tevreden en minder tevreden reacties na verkiezingsuitslag
Op het station in Den Bosch reageren reizigers vanochtend verdeeld op de verkiezingsuitslag in hun gemeente. D66 werd daar met 17,9% van de stemmen de grootste gevolgd door GL-PvdA met 16,9% van de stemmen. De VVD eindigt als derde met 5.888 stemmen en 4 zetels, een verlies van 1 zetel.
Een vrouw is tevreden met de verkiezingsuitslag. "Het is wel verwarrend, want ik ben afgelopen weekend pas verhuisd naar Den Bosch dus het is nog een beetje chaos is mijn hoofd. Maar ik ben redelijk tevreden met de uitslag", zegt ze. Een andere vrouw is ondanks de winst van de linkse partijen niet tevreden met de uitslag. "Linkse partijen houden hun belofte niet dus ik ben een beetje teleurgesteld in het systeem", zegt ze. Er zijn ook veel reizigers die de verkiezingsuitslag in de trein nog moeten bekijken.
Onafhankelijk Moerdijk blijft strijden voor toekomst dorp
De lijsttrekker van de lokale partij Onafhankelijk Moerdijk, Arno Fens, had de verkiezingsuitslag in zijn gemeente graag anders gezien. Zijn partij was in november de enige partij in de raad die tegen het verdwijnen van het dorp stemde. Toch moest de partij deze gemeenteraadsverkiezingen een zetel inleveren, maar de partij geeft de strijd niet op. "Groei was niet het doel opzich. Het doel is om er voor de inwoners te zijn. Wij geloven erin dat de inwoners belangrijker zijn dan de uitbreiding van industrie. Wij blijven doorgaan tot de wedstrijd gespeeld is", zegt Fens.
Zoals verwacht hebben de partijen die tegen de opheffing van het dorp zijn winst geboekt in Moerdijk. Zo komt Forum voor Democratie vanuit het niets op vier zetels. Ook de nieuwe partij Moerdijk Vooruit doet met 3 zetels goede zaken. Tegelijkertijd krijgt ook de VVD, de partij die voor het opheffen van het dorp was, vier zetels.
Een hoop politieke aardverschuivingen
Er hebben deze gemeenteraadsverkiezingen grote aardverschuivingen plaatsgevonden in het politieke landschap. Vooral uiterst rechtse partijen die tegen de opvang van asielzoekers zijn, rukten op. Zo kwam in Moerdijk Forum voor Democratie met 4 zetels in de raad. In Steenbergen werd de PVV zelfs bijna de grootste. Ook een aantal lokale partijen die tegen asielopvang zijn, konden op succes rekenen. Voorbeelden zijn Best-Anders voor en door Bestenaren, Lijst Smolders Tilburg en Helder Helmond. Ook JA21 wist in Etten-Leur vier zetels binnen te halen.
Dit viel op in de verkiezingsnacht
Het was een zenuwslopende nacht voor veel partijen die in spanning moesten afwachten op de uitslagen. Opvallend is dat lokale partijen in veel gemeenten de winnaar zijn geworden. Zo kreeg in Alphen-Chaam de nieuwe partij Lokaal Krachtig bij haar debuut bijna 42 procent van de stemmen. In Tilburg heeft Lijst Smolders de winst gepakt met 8 zetels. De partij heeft net zoveel zetels als GroenLinks-PvdA, maar met het meeste stemmen mag de lokale partij zich de grote winnaar noemen. In gemeente Meierijstad gaat de lokale partij LOKAAL van 5 zetels naar 8 en wordt daarmee verre weg de grootste partij.
Dit is de uitslag in jouw gemeente
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Benieuwd naar de uitslag in jouw gemeente? Bekijk in deze interactieve kaart hoe er in jouw gemeente gestemd is.