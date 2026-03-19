Live | Bekijk hier de uitslagen • eerste reactie op uitslag Moerdijk

De twee nieuwe partijen in de gemeenteraad van Moerdijk willen de komende vier jaar de inwoners van het dorp, dat dreigt te verdwijnen, zo goed mogelijk helpen. Forum voor Democratie en de lokale partij Moerdijk Vooruit! denken niet dat het lukt om het opheffen van Moerdijk nog te voorkomen, maar de ruim 1100 inwoners van het dorp moeten volgens hen zo goed mogelijk worden geholpen.

"Als je tegen mensen zegt dat hun huis gaat verdwijnen, moet je zorgen dat er een plan is en dat je voor ze klaarstaat", zegt lijsttrekker Dennis de Jong van Forum voor Democratie, dat met vier zetels in de raad komt. "Misschien moeten ze wel voorrang krijgen bij nieuwbouwwijken. Want het is wel hun woning, hun omgeving die je opheft."

Jack van Dorst van Moerdijk Vooruit!, dat volgens de voorlopige uitslag met drie zetels in de gemeenteraad komt, zegt dat "nog een heel lange weg te gaan is" voordat een definitief besluit valt over Moerdijk. "De inwoners hebben ons nodig. We moeten zorgen dat alles op een zorgvuldige en goede manier wordt uitgewerkt, welke kant het ook op gaat. Het gaat om mensen."