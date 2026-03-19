Meer ongeldige stemmen door klein stembiljet

Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 10:51
Het kleinere stembiljet (foto: Tom Berkers / Omroep Brabant).
In bijna alle gemeenten waar gestemd kon worden met een kleiner stembiljet, is het percentage ongeldige stemmen gestegen. Dit blijkt uit de gegevens van de ANP Verkiezingsdienst.

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

 Zo ging in Den Bosch het percentage ongeldige stemmen van 0,2 in 2022 naar 0,8 procent.

Ook in Boekel is de stijging flink, namelijk van 0,4 procent bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen naar 0,8 procent op woensdag. In gemeente Meierijstad is het aantal ongeldige stemmen gestegen van 0,2 procent naar 0,7 procent.

In deze video zie je waarom we eigenlijk nog (weer) op papier stemmen en niet digitaal met een computer. 

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant in ons liveblog. En op onze dossierpagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vind je alle verkiezingsverhalen terug. 

