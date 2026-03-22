Kijk hier live naar de MXGP in Spanje, Herlings wil opnieuw winnen

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo gaat als leider van het wereldkampioenschap op jacht naar zijn tweede overwinning dit seizoen. De MXGP in het Spaanse Almonte is hier vanaf 13.15 uur live te zien. De tweede manche kun je ook live bij Omroep Brabant bekijken om 16.10 uur.

Herlings is niet de enige Brabander op de Spaanse baan. Kay de Wolf uit Eersel debuteert in de MXGP, nadat hij de openingswedstrijd in Argentinië miste vanwege een duimblessure.

Ook Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther is van de partij in de Spaanse zon. Het doel van de snelheidsduivel met Zuid-Afrikaanse roots is om dit seizoen binnen de top vijf van het eindklassement te komen.

De tweede manche op zondag is om 16.10 uur ook hier live te zien.