Weer weginspecteurs bijna aangereden, provincie doet aangifte

De provincie doet aangifte omdat twee van haar weginspecteurs opzettelijk bijna zijn aangereden. Twee keer ging het bijna mis: eenmaal op de N279 bij Veghel en een keer op 270 bij Helmond. "Het is te gek voor woorden", zegt verkeersgedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA).

Het is niet de eerste keer dat de provincie aangifte moet doen. Begin vorig jaar werd tot driemaal toe in één week op weginspecteurs ingereden . Ook toen gebeurde dat in Veghel en Helmond. Het derde voorval was in Bladel.

In 2024 luidde Bouwend Nederland de noodklok: tijdens werkzaamheden rijden automobilisten structureel veel te hard langs wegwerkers. De organisatie riep op om de snelweg bij werkzaamheden helemaal af te sluiten.

"Onze weginspecteurs werken onder moeilijk omstandigheden, maar dat wordt door sommige weggebruikers helaas nog moeilijker gemaakt", zegt Smeulders. "In beide gevallen liep het gelukkig nét goed af, maar je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als het daadwerkelijk tot een botsing was gekomen. Het is te gek voor woorden. Dat soort ervaringen gaan je niet in de koude kleren zitten."

Veel geweld tegen weginspecteurs

Volgens de gedeputeerde krijgen de weginspecteurs sowieso veel te maken met geweld. "Fysiek en verbaal. Door aanwijzingen te negeren of door tóch een afgesloten weg in te rijden. Het leidt tot levensgevaarlijke situaties voor wegwerkers, de automobilisten zelf en voor het overige verkeer."

Om die reden werden eerder al maatregelen genomen, zoals betere bestickering op de auto's van de weginspecteurs en camera's in de auto's. Vanaf nu hebben de inspecteurs ook nieuwe werkkleding die nog beter zichtbaar moet zijn in alle weersomstandigheden.