Drie weginspecteurs aangereden in een week tijd: 'Ik heb haast'

Drie weginspecteurs zijn aangereden in één week tijd. Het provinciebestuur laat weten geschokt te zijn. De aanrijdingen waren vorige week in Veghel, Bladel en Helmond. De automobiliste in Helmond reed tegen de hand, arm, been, knie en voet van de inspecteur. Ze deed daarna haar raam naar beneden en riep naar de inspecteur: ‘Ik heb haast’. Er is aangifte gedaan en er wordt nu gekeken of de weginspecteurs dashcams moeten krijgen, een soort videocamera in de auto.

Bij het incident in Veghel belandde de inspecteur door de klap op de andere weghelft. Bij de aanrijding in Bladel reed de bestuurder met zijn spiegel tegen de elleboog van de weginspecteur. “Het is echt te gek voor woorden”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders van mobiliteit. De veiligheid van weginspecteurs wordt vaker in de gevaar gebracht laat de provincie weten. "Maar drie ernstige incidenten in zo’n korte tijd is nog niet eerder voorgekomen."

“Iedereen in Brabant moet veilig z’n werk kunnen doen", zegt Smeulders. "Zeker ook onze weginspecteurs, die regelmatig als eerste ter plekke zijn na een ongeval of bij een auto met pech. Daarbij krijgen zij helaas vaker met agressie te maken."

Onderzoek dashcams

Het incident in Veghel gebeurde op 25 januari op de N279. Daarna was het op 30 januari op de N284 bij Bladel raak. En op 31 januari op de N279 ten noorden van Helmond. De weginspecteurs hadden aanwijzingen gegeven die werden genegeerd. "Wat er vorige week gebeurd is, gaat alle perken te buiten. Je snapt soms niet wat mensen bezielt. We verwachten fatsoen en respect van iedereen in ons verkeer.”