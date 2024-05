Agressie tegen wegwerkers: maat is vol na vernielen werkbus

De schrik bij wegwerkers in Gilze zit er goed in. Een automobilist was het niet eens met een wegafsluiting en werd agressief. Met een stalen buis werd een busje van Heijmans vernield. Voor het bouwbedrijf en de provincie is de maat nu echt vol. “De volgende stap is het werk neerleggen of bij alle werkzaamheden de hele weg volledig dichtgooien.”

Woede, dat is een maand later nog altijd het gevoel bij Alex Faber, projectmanager bij Heijmans. Na het incident heeft Heijmans meteen aangifte gedaan. “In dit geval waren er camerabeelden en hebben we gelukkig het kenteken.” In veel gevallen komt de agressieve weggebruiker er gewoon mee weg. “Dat is heel vervelend, we voelen ons echt machteloos.”

“Een van onze mensen is bedreigd door een weggebruiker.” Tijdens een afsluiting van de N282, de weg naast vliegbasis Gilze-Rijen, ging het in de nacht van 18 op 19 april mis. “De weg was dicht tussen Rijen en Hulten. Een automobilist reed zo de afzetting binnen”, begint Claassen.

“Het is voor iedereen die langs de weg werkt elke dag weer de vraag of ie veilig thuiskomt”, vervolgt Faber. Hardrijders zijn één van de oorzaken dat wegwerkers zich niet meer veilig voelen. Claassen: “Hier mag je nu vijftig kilometer per uur rijden. Laatst is er een snelheidscontrole geweest. De hoogst gemeten snelheid was meer dan 120 kilometer per uur. Dat is bizar.”

Voor Heijmans en de provincie Brabant is de maat vol. De agressie moet stoppen én automobilisten moeten zich aan de snelheid houden. “Het gaat hier om de veiligheid van de wegwerkers, we willen allemaal weer thuiskomen”, zegt Faber. “We tolereren dit niet meer.” De volgende stap is het werk neerleggen of de hele weg volledig afsluiten. “Bouwhekken eromheen zodat niemand er meer door kan, ook geen fietsers.”

Volgens Claassen blijft zijn medewerker die bedreigd werd er rustig onder. “Probleem is dat we dit zo vaak meemaken, dat we er bijna niet meer van opkijken.” Toch staat de projectleider zelf niet met een gerust hart achter de afzetting. “Er kan nu iemand met 120 aan komen rijden, dan kunnen wij het niet meer navertellen.” Daarom houdt hij continu met één oog het verkeer in de gaten. “Dat is heftig.”

