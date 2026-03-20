Grote cocaïnevondst in Klundert: burgemeester sluit pand nog dezelfde dag

De gemeente Moerdijk heeft vrijdag een bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat in Klundert gesloten vanwege de vondst van een grote hoeveelheid cocaïne. In de nacht van donderdag op vrijdag werden honderden kilo's cocaïne gevonden in een busje in Papendrecht. Onderzoek van de politie leidde naar de loods in Klundert.

In het busje waarin de coke werd gevonden , werd ook een vuurwapen ontdekt. Er werden acht verdachten aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke, besloot de loods dezelfde dag nog te sluiten. Eind vorig jaar sloot de hij ook al een pand in Standdaarbuiten. "Ik ben opnieuw geschrokken van deze vondst", zegt hij. "Het laat zien hoe hardnekkig de drugscriminaliteit is, maar ook dat onze stevige aanpak werkt."

Om ondermijnende criminaliteit en criminelen aan te pakken, werkt Moerdijk samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.