Na vier diefstallen weer nieuw leven in de stadsvolière: 'Eindhovens icoon'

Na vier inbraken in tien dagen tijd waarbij ruim vijftig vogels gestolen werden, was de moraal gebroken bij de vrijwilligers van de bekende stadsvolière in Eindhoven. Nu ruim een half jaar later wordt er weer op los gekwetterd in deze vernieuwde volière met ook nieuwe bewoners. Burgemeester Dijsselbloem liet zaterdag de eerste vogels los in hun nieuwe huis.

"We zaten er vorig jaar juli wel even doorheen na die inbraken en diefstallen", zegt voorzitter Henk van Hout van vogelvereniging Aviarium. "Die gestolen vogels leveren 2 of 3 euro per stuk op bij een handelaar. Dat waren de kosten niet. De diefstallen hebben ons vooral veel ergernis en verdriet gekost. Nesten met eieren waren ineens verlaten en afgekoeld."

"Heel veel mensen leefden met ons mee", vervolgt Henk. "Ze vertelden hoe belangrijk de volière voor hen was en welke herinneringen ze eraan hadden. We kregen berichten uit Maastricht tot Drachten waar mensen geraakt waren door de diefstal hier. Dat gaf ons de motivatie om alles weer opnieuw op te bouwen."

Ook burgemeester Dijsselbloem koestert warme herinneringen aan de stadsvolière in het Stadswandelpark in Eindhoven. "Ik weet nog dat ik hier vaker kwam als klein jongetje en dan altijd bleef kijken bij de vogeltjes. Dat gekwetter maakt iedereen vrolijk. Die volière staat hier al zeventig jaar en hoort daarmee bij Eindhoven. Het is een icoon voor de stad."

De Eindhovense Christel staat te glunderen bij de nieuwe volière met haar nieuwe bewoners. "Ik kom hier altijd tot rust. Je krijgt toch een band met die vogeltjes wanneer je hier vaker komt. Je krijgt dan vanzelf een favorietje. Toen mijn favorietje gestolen was, was ik daardoor best ontdaan. Ik ben blij dat er nu weer leven in de volière is en heb ook weer een nieuw lievelingetje. Die daar met dat blauwe buikje",wijst ze.

Echt hufterproof is de nieuwe volière niet, zegt voorzitter Henk. "Als ze erin willen, komen ze erin. Maar we hebben het moeilijker gemaakt en er hangen camera's. Wijzer wil ik de dieven niet maken."