75 jaar na aankomst eerste groep: Moluks monument onthuld in Waalwijk
In het Stadspark in Waalwijk is zaterdag het Moluks Monument onthuld. Precies 75 jaar nadat de eerste groep Molukkers voet aan wal zette in Nederland. "Dit monument betekent heel veel. Het doet veel om vandaag bij de Molukkers stil te staan", vertelt Usman Santi, voorzitter van Stichting Molukkers in Waalwijk.
Het monument is een eerbetoon aan de ouders, grootouders en overgrootouders van de Molukse inwoners van Waalwijk. Het monument staat niet alleen stil bij de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, maar ook bij hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving en Waalwijk.
Volgens Usman Santi betekent het monument veel voor de gemeenschap en is het extra bijzonder om er precies 75 jaar nadat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen, weer bij stil te staan.
Geen excuses voor Molukkers
Toch is er ook een dubbel gevoel. Zaterdagochtend maakte de NOS bekend dat oud-premier Dries van Agt drie jaar voor zijn dood bij koning Willem-Alexander heeft aangedrongen op excuses aan Molukkers in Nederland. De voormalig Commissaris van de Koningin in onze provincie wilde dat de koning zich als staatshoofd zou verontschuldigen voor de manier waarop zij door de Nederlandse regering zijn behandeld.
Excuses vanuit de politiek en het koningshuis kwamen er alleen niet. “Ook dat heeft twee kanten", concludeert Usman. "Het is vooral een gebaar naar de eerste generatie Molukkers en die zijn er na genoeg niet meer."
Usman vindt het jammer dat er wel excuses gemaakt zijn aan Indonesiërs en ook aan Surinamers, maar niet aan de Molukkers.
Erkenning door monument
Tijdens de onthulling van het monument in Waalwijk werd zaterdag stilgestaan bij de gehele geschiedenis van de Molukkers. “Vandaag herdenken we het verleden en kijken we naar het heden en de toekomst", zegt Usman.
Het monument is ontworpen door de Waalwijkse kunstenaar André Pulles en is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Molukkers in Waalwijk. “Ondanks moeilijke tijden zijn we er toch gelukkig doorheen gekomen", vindt Usman.
Ook Hawa Marasabessy was zaterdag in Waalwijk. Zij kwam in 1951 als 6-jarig meisje met haar ouders naar Nederland. “Ik heb net gehuild tijdens de onthulling. Alle herinneringen kwamen weer naar boven toe. Het doet pijn”, vertelt ze emotioneel. "Nu is er gelukkig erkenning."