75 jaar na aankomst eerste groep: Moluks monument onthuld in Waalwijk

In het Stadspark in Waalwijk is zaterdag het Moluks Monument onthuld. Precies 75 jaar nadat de eerste groep Molukkers voet aan wal zette in Nederland. "Dit monument betekent heel veel. Het doet veel om vandaag bij de Molukkers stil te staan", vertelt Usman Santi, voorzitter van Stichting Molukkers in Waalwijk.

Het monument is een eerbetoon aan de ouders, grootouders en overgrootouders van de Molukse inwoners van Waalwijk. Het monument staat niet alleen stil bij de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, maar ook bij hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving en Waalwijk.

Volgens Usman Santi betekent het monument veel voor de gemeenschap en is het extra bijzonder om er precies 75 jaar nadat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen, weer bij stil te staan.

Geen excuses voor Molukkers

Toch is er ook een dubbel gevoel. Zaterdagochtend maakte de NOS bekend dat oud-premier Dries van Agt drie jaar voor zijn dood bij koning Willem-Alexander heeft aangedrongen op excuses aan Molukkers in Nederland. De voormalig Commissaris van de Koningin in onze provincie wilde dat de koning zich als staatshoofd zou verontschuldigen voor de manier waarop zij door de Nederlandse regering zijn behandeld.