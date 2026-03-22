Confetti, medailles en veel lol op het podium bij bijzondere drumband

Duizenden snippertjes confetti gaat Angel de Nijs zondag opruimen. "Dat doe ik met een grote glimlach van oor tot oor", zegt Angel. Zaterdagavond vierde zij in Kaatsheuvel als muzikaal begeleider van Drumband Maurits het vijftigjarig bestaan van deze bijzondere muziekvereniging, waar iedere muzikant een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft.

"Het was fantastisch, ik ben nog aan het glunderen", zegt muzikaal begeleider. We speelden in theater Het Klavier in het centrum van Kaatsheuvel. De kaarten waren vrij snel uitverkocht. "Er zaten zo'n 250 mensen in de zaal en die hebben allemaal genoten." Het jubileumconcert was een muzikale tijdreis door het repertoire van onze drumband. "We zijn ooit begonnen met het spelen van relatief eenvoudige marsen", legt Angel uit. "En zo begon de avond ook met een mars. Daarna kwamen er steeds meer instrumenten bij en werd het steeds melodischer."

Er werd afgesloten met een 'lang zal ze leven', want er viel een jubileum te vieren. "Dat werd in alle facetten van het woord de knaller van de avond", zegt Angel met hoorbaar plezier in haar stem. "Tijdens dit nummer spuugden tien professionele confettikanonnen hun inhoud uit over muzikanten. Dit zorgde voor grote hilariteit en wat hebben we gelachen." De drumband uit Kaatsheuvel brengt al die jaren een unieke sfeer mee. "Dat voelt iedereen", zegt Angel trots. "Er zit een energie die recht uit het hart komt, het brengt warmte en saamhorigheid en vooral heel veel liefde. Ik heb weer zoveel knuffels gekregen zaterdag, ongelofelijk."

Drumband Maurits met muzikanten met een beperking vierde hun 50-jarig jubileum (foto: Drumband Maurits).

