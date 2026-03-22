Agenten woest: mensen trekken zich niets aan van politielint na vondst dode

Meerdere mensen zijn zaterdag onder een afzetlint van de politie gekropen in Son. Dat gebeurde aan de Kanaaldijk Noord, waar 's ochtends een dode in het water werd gevonden. De politie is verontwaardigd. "Wat is niet duidelijk aan dit politielint?"

"Onbegrijpelijk. En onacceptabel", benadrukken de wijkagenten. "Dit lint hangt er niet voor de sier! Het markeert een plaats delict, een plek waar onderzoek plaatsvindt en waar sporen veiliggesteld moeten worden. Door dit te negeren verstoor je het politieonderzoek, vernietig je mogelijk cruciaal bewijs, belemmer je het werk van de hulpdiensten en zie je mogelijk dingen die je niet van je netvlies afkrijgt." Daarnaast laat je volgens de agenten zo blijken maling te hebben aan de privacy van de slachtoffers.

"En nee, wij gaan niet bij elk lint een agent neerzetten om uit te leggen wat we aan het doen zijn en dat je er echt niet door mag. We verwachten gewoon een stukje zelfredzaamheid. Kies een andere route, zo simpel is het. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat we dit überhaupt moeten uitleggen. Laat het duidelijk zijn: dit gedrag accepteren we niet."