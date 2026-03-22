Teleurstelling bij PSV-fans op Stratumseind na punt voor Feyenoord

Teleurstelling bij de PSV-fans op Stratumseind na het gelijkspel van Feyenoord tegen Ajax. Waar eerst nog uitzinnige vreugde heerste nadat de Amsterdammers op voorsprong kwamen, waren er na de gelijkmaker vooral bedrukte gezichten te zien.

Het vuurwerk ging de lucht in bij de 0-1 voor Ajax. En die feeststemming bleef wel even. Totdat Feyenoord via een penalty op gelijke hoogte kwam en een punt pakte. Door dat gelijkspel moet PSV het kampioensfeest nog even uitstellen. Juichen voor Ajax "Het had zo mooi kunnen zijn", reageert een teleurgestelde fan. "Maar over twee weken thuis kampioen worden is ook mooi. Misschien wel mooier."

Waar Ajax normaal toch echt de grote concurrent is, werd er vanmiddag gejuicht voor de mannen uit Amsterdam. "Ik heb gewoon voor het eerst gejuicht voor Ajax. Maar nu we niet officieel kampioen zijn voelt dat heel k*t."

Hoewel er zeker fans zijn die teleurgesteld afdruipen, blijven velen ook nog gewoon even hangen. "We gaan niet naar huis hoor. We gaan de wedstrijd van PSV nog kijken en een klein feestje bouwen hier." Ondertussen wordt PSV toegezongen en gaat er vuurwerk de lucht en in fakkels aan.

Ook bij supporterscafé De Aftrap hoopten veel fans op een feestje. Een aantal supporters taait daar ook teleurgesteld af.