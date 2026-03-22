PSV moet kampioenschap verder uitstellen na verlies tegen Telstar
PSV heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen verloren van Telstar. In het BUKO Stadion liep Anass Salah-Eddine in de eerste helft tegen een rode kaart aan, waarna het 3-1 voor Telstar werd. Door deze verliespartij kan PSV in de volgende wedstrijd nog geen kampioen worden.
PSV wist voor de start van de wedstrijd dat het geen kampioen kon worden deze zondag. Omdat de Klassieker eindigde in 1-1 werd de schaal, die mee was naar Velzen-Zuid, meteen weer teruggereden naar Zeist.
Er waren voorafgaand aan de ontmoeting met Telstar veel twijfelgevallen in de selectie van PSV. Toch waren alle licht geblesseerden fit genoeg om af te reizen naar Noord-Holland, waar Bosz met de volgende elf aantrad: Kovár; Salah-Eddine, Obispo, Flamingo; Schouten, Saibari, Til; Perisic, Pepi, Man. Er moest dus wel geschoven worden, maar vaste basisspelers Mauro Júnior en Joey Veerman begonnen op de bank.
In het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat de urgentie om te winnen weg was bij de Eindhovenaren. Ondanks dat het uitvak vol zat met PSV-fans, begon de ploeg van Peter Bosz terughoudend aan de wedstrijd.
Ismael Saibari was de meest dreigende speler van het veld. Hij schoot na een kwartier richting de onderhoek, maar Ronald Koeman Junior was daar een sta in de weg. Diezelfde keeper tikte na 37 minuten een kopbal van Armando Obispo uit de doelmond.
Rode kaart PSV
Net voor rust een cruciaal moment in de wedstrijd: Anass Salah-Eddine krijgt uit het niks een rode kaart. De bal was aan de andere kant van het veld en de linksback probeerde zich los te krijgen, waarna zijn elleboog in het gezicht van een Telstar-speler kwam. Scheidsrechter Marc Nagtegaal gaf op advies van de vierde man direct rood en PSV moest verder met tien.
Telstar werd voor rust amper gevaarlijk, maar na de rode kaart liep Dennis Man zijn tegenstander in de rug, waarna er nog een vrije trap op de helft van PSV kwam. Deze kwam voor de goal en werd verlengd door Sem van Duijn, waarna Patrick Brouwer de 1-0 binnentikte en PSV ook nog eens met een achterstand de rust in ging.
Peter Bosz wisselde in de rust Dennis Man en Guus Til voor Couhaib Driouech en Mauro Júnior en dat wierp direct zijn vruchten af. Uit een corner kopte Kiliann Sildillia binnen een minuut na de start van de tweede helft de gelijkmaker binnen.
Kort daarna werd PSV weer gevaarlijk via het hoofd. Dit keer kopte Ryan Flamingo. Maar zijn poging ging net over het doel heen.
Het ging op en neer in de tweede helft, maar het was Telstar dat de volgende goal scoorde. Na een goede combinatie viel de bal net buiten de zestien voor aanvaller Sem van Duijn. Hij haalde de trekker over en verschalkte Kovár met een schuiver in de korte hoek.
Tot overmaat van ramp voor de meegereisde supporters werd het ook nog 3-1 een kwartier voor tijd. Kay Tejan stond tien seconden in het veld en schoot direct raak na een lange inworp.
Bij PSV nam de frustratie toe, maar verder dan een doelpunt van Kiliann Sildillia kwam het niet. Het bleef in 3-1.
Wanneer wordt PSV kampioen?
Zelfs na het verlies lijkt het kampioenschap voor de Eindhovenaren niet fout te kunnen gaan, maar de feestplannen kunnen tijdelijk de kast in.
Door deze domper kan PSV in de volgende wedstrijd op 4 april tegen FC Utrecht slechts officieus kampioen worden. Wel kan de huldiging nog steeds op Tweede Paasdag plaatsvinden. Feyenoord moet dan op 5 april wel punten laten liggen tegen Volendam.