PSV moet kampioenschap verder uitstellen na verlies tegen Telstar

PSV heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen verloren van Telstar. In het BUKO Stadion liep Anass Salah-Eddine in de eerste helft tegen een rode kaart aan, waarna het 3-1 voor Telstar werd. Door deze verliespartij kan PSV in de volgende wedstrijd nog geen kampioen worden.

PSV wist voor de start van de wedstrijd dat het geen kampioen kon worden deze zondag. Omdat de Klassieker eindigde in 1-1 werd de schaal, die mee was naar Velzen-Zuid, meteen weer teruggereden naar Zeist.

Er waren voorafgaand aan de ontmoeting met Telstar veel twijfelgevallen in de selectie van PSV. Toch waren alle licht geblesseerden fit genoeg om af te reizen naar Noord-Holland, waar Bosz met de volgende elf aantrad: Kovár; Salah-Eddine, Obispo, Flamingo; Schouten, Saibari, Til; Perisic, Pepi, Man. Er moest dus wel geschoven worden, maar vaste basisspelers Mauro Júnior en Joey Veerman begonnen op de bank.

In het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat de urgentie om te winnen weg was bij de Eindhovenaren. Ondanks dat het uitvak vol zat met PSV-fans, begon de ploeg van Peter Bosz terughoudend aan de wedstrijd.

Ismael Saibari was de meest dreigende speler van het veld. Hij schoot na een kwartier richting de onderhoek, maar Ronald Koeman Junior was daar een sta in de weg. Diezelfde keeper tikte na 37 minuten een kopbal van Armando Obispo uit de doelmond.

Rode kaart PSV

Net voor rust een cruciaal moment in de wedstrijd: Anass Salah-Eddine krijgt uit het niks een rode kaart. De bal was aan de andere kant van het veld en de linksback probeerde zich los te krijgen, waarna zijn elleboog in het gezicht van een Telstar-speler kwam. Scheidsrechter Marc Nagtegaal gaf op advies van de vierde man direct rood en PSV moest verder met tien.