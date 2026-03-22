Bosz kijkt met pijn in zijn ogen naar PSV: 'Zo wil ik geen kampioen worden'

Peter Bosz is kritisch op zijn ploeg na het verlies bij Telstar (3-1). De trainer keek met pijn in zijn ogen naar het spel van PSV, met name in balbezit. Hij baalt van het volgende puntenverlies tegen een laagvlieger. De rode kaart voor Anass Salah-Eddine vond hij wel terecht: "Hij werd vastgehouden en wringt zich dom los."

'Ontsla mij maar op staande voet' Bosz dacht zijn ploeg goed voorbereid te hebben op de wedstrijd. “De doelpunten die we weggeven, dat geeft voor mij aan dat je niet scherp genoeg bent om deze wedstrijd te spelen. Dat is iets waar ik me kapot aan erger."

"Dat we zo slecht in balbezit waren, was verschrikkelijk. Het deed pijn aan mijn ogen, zoveel balverlies", was de harde conclusie van de 62-jarige coach na de verliespartij in Velsen-Zuid . “Hier was het niet eens dat je onder druk gezet werd, maar gewoon zelf de bal inleverde."

De coach ziet dan ook maar één oplossing: "Mij ontslaan op staande voet, vind ik. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Het was slecht", zegt hij met enig cynisme.

“Voor alle respect voor de mensen bij deze club, maar wij moeten als PSV winnen bij Telstar." Hij baalt dan ook dat het weer tegen een laagvlieger fout gaat. "Kijk eens tegen wie wij wel de punten hebben laten liggen. Dat zijn niet de ploegen waarmee wij voor het kampioenschap spelen."

Waar het dan aan lag, weet de coach niet. “Ik vind dat we gelukkig de laatste tijd beter aan het trainen zijn, want ook daar was het een slappe zooi." Volgende week speelt PSV geen wedstrijd wegens interlandverplichtingen. “Misschien dat het wel goed is dat we elkaar deze weken niet zien."

De rode kaart van Anass Salah-Eddine kan wellicht hebben meegespeeld met het verlies van PSV. De Eindhovenaren speelden de hele tweede helft met tien man. Bosz heeft de beelden van het incident na de wedstrijd teruggezien: "Hij wordt vastgehouden en wringt zich dom los. In mijn ogen een terechte rode kaart. De grensrechter had het gezien."

Wanneer PSV kampioen kan worden, is nog onduidelijk. Of ze nog de vroegste kampioen ooit worden, hebben ze dan ook niet meer in eigen hand. “Ik kan zeggen: jongens maak je niet druk, we worden toch wel kampioen. Maar dat is niet zoals ik kampioen wil worden", eindigt Bosz.