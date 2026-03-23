Rob Kemps over zijn allerlaatste GelreDome-shows: 'Niks meer te wensen'

Zestien keer veranderde stadion GelreDome in Arnhem in het clubhuis van Snollebollekes. Dit weekend gebeurde dat voor de allerlaatste keer: Rob Kemps uit Best ging in het stadion nog twee keer van links naar rechts in zijn kenmerkende rode jasje. "Ik tril nog na, ik zit stijf in m'n nest", vertelt hij maandagmorgen.

Het zorgde ervoor dat al zijn energie in de show is gaan zitten. "Dan kun je er ook veel meer van genieten", zegt Kemps. En genoten heeft-ie: "Van A tot Z. Zowel zaterdag als zondag."

Dat het de laatste keer was dat Snollebollekes op het podium stond in Arnhem, zorgde er voor Rob Kemps voor dat hij bewuster met zijn show bezig was. "Andere jaren ben je al bezig met de volgende. Nu kon ik dat allemaal loslaten", vertelt hij in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Kemps heeft een punt achter de shows gezet, omdat het volgens hem tijd is om ruimte te maken voor nieuwe nieuwe dingen, zo zei hij eerder al tegen Omroep Brabant.

'Was fantastisch'

De artiest noemt de laatste shows meer dan geslaagd: "De gastartiesten vielen op hun plek en op technisch gebied ging alles goed. We hebben niks meer te wensen man. Het was fantastisch."

De laatste paar seconden waren even slikken, zo moet hij toegeven. "Maar even later ben ik dat gevoel ook meteen kwijt." Over het stoppen van Snollebollekes Live in Concert is hij duidelijk: "Als je dan gaat zitten jammeren dat het zo jammer is, dan hadden we niet moeten stoppen. Het is ook wat het is."

Fans van Rob Kemps hoeven niet bang te zijn hem uit het oog te verliezen. Zo is hij bezig met een eigen theatershow, waarvan in mei de try-outs beginnen. "En ik werk tegenwoordig in de supermarkt, hè", zegt hij met een lach.

Daarmee doelt hij op zijn nieuwe rol als het gezicht van de Veghelse supermarktketen Jumbo. Vorige week nam Kemps het stokje over van Frank Lammers en inmiddels is hij in de nieuwe reclame van de supermarkt te zien. Daarin speelt hij 'de blijste klant van Nederland'.