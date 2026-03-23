Bouchra in docu over Instagram-moord: ‘Ik kan het mezelf niet vergeven’

Vier jaar nadat ze in een psychose haar zus Anouk om het leven bracht, probeert Bouchra haar leven weer op te bouwen. Ze woont inmiddels begeleid en leert omgaan met haar schizofrenie, een ziekte die volgens haar en haar familie aan de basis lag van de fatale avond. “Ik voel me heel schuldig, maar ook onschuldig. Omdat ik weet dat ik mezelf niet was." Dat vertelt ze in de documentaire De Instagram-moord van misdaadverslaggever John van de Heuvel.

De zaak schokte Nederland in oktober 2021. Op een ogenschijnlijk gewone zaterdagavond eindigde een familiebijeenkomst in een nachtmerrie. Bouchra stak haar zus Anouk dood en deelde beelden daarvan via een livestream op Instagram. Ze is schuldig aan de moord, maar hoeft niet de cel in. In de documentaire vertellen de moeder van Bouchra, zus Roxanne en Bouchra zelf over de dood van Anouk en alles wat er daarna gebeurde. Wat gebeurde er die avond?

Die dag begint met een verjaardagsfeestje bij haar zus Roxanne. Maar al onderweg gaat het mis. “Ik weet nog dat ik heel geïrriteerd was. Ik zei niks, omdat ik de hele tijd met die stemmen in mijn hoofd aan het praten was", vertelt Bouchra. Haar moeder en zus zien dat er iets niet klopt. “Ze keek wel, maar ze keek niet” vertelt haar moeder.“ Alsof ze door je heen keek.” Roxanne herinnert zich vooral de blik van haar zus: “Die was leeg. Ik kon geen contact met haar krijgen.” Bouchra trekt zich tijdens het feestje steeds vaker terug. Boven, voor de spiegel, praat ze in zichzelf. Wat er daarna precies gebeurt, kan ze zelf nauwelijks navertellen.

Ze brengt haar zus met 88 messteken om het leven. Later verklaart ze dat ze dacht dat Anouk haar wilde vermoorden. “Ik had het gevoel dat ik haar moest ombrengen.”

Hoe zit het met de ziekt van Bouchra?

In de documentaire wordt duidelijk dat Bouchra al langer worstelde met haar mentale gezondheid. Die ene stem worden er steeds meer. “Ik dacht dat iedereen dat had. Dus ik praatte er niet over.” Volgens haar behandelaar lijdt Bouchra aan schizofrenie, een ernstige psychiatrische aandoening waarbij iemand psychoses kan krijgen. Daarbij horen wanen en hallucinaties. In haar geval groeide de overtuiging dat mensen haar kwaad wilden doen. Uiteindelijk ook haar eigen zus.



Hoe zag de familie van Bouchra haar veranderen?

Achteraf herkennen haar moeder en zus de signalen. “Ze werd stiller, trok zich terug”, zegt Roxanne. “Alsof ze een ander persoon werd.” Haar moeder dacht eerst aan een depressie. “Ze kwam haar bed niet uit, haar ritme was helemaal omgedraaid. Toen dacht ik: hier klopt iets niet.” De dagen voor de fatale avond verergeren de klachten zichtbaar. Maar hoe ernstig het was, beseft niemand. Hoe groot is de impact op de familie?

“Het is al niet normaal om je kind te verliezen", zegt haar moeder. “Maar ik verloor er twee op één dag.” Roxanne worstelt nog dagelijks met wat er is gebeurd. “De ziekte van Bouchra heeft alles kapot gemaakt. Het leven van Anouk, maar ook ons gezin.” Toch is Bouchra weer onderdeel van hun leven. Voorzichtig. Met grenzen. “Ik laat mijn kinderen nooit alleen met haar", zegt Roxanne. “Het vertrouwen wordt nooit meer honderd procent.” Voor haar moeder ligt dat anders. “Ik hoef haar niks te vergeven. Ze is ziek. Een moeder zorgt voor haar kind.” Hoe gaat het nu met Bouchra?

Na haar behandeling woont Bouchra nu begeleid. Ze probeert haar leven weer op te bouwen. “Ik zou graag een baan willen. Structuur, collega’s,” zegt ze. “En als schizofreniepatiënt wil ik misschien een opleiding volgen tot ervaringsdeskundige.” Maar de worsteling blijft. “Rouwen is moeilijk. Ik mis mijn zusje heel erg. Maar mijn pijn voelt niks vergeleken met wat zij moet hebben gevoeld.” De schuld laat haar niet los. “Ik kan het mezelf niet vergeven. Dat wil ik ook niet.” Volgens haar behandelaars is er hoop, maar blijft waakzaamheid nodig. Schizofrenie is een ziekte die nooit weggaat. De uitzending is maandagavond om 21.25 uur te zien op NPO 3 en via NPO Start te streamen.