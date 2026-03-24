Brandweer waarschuwt: benzine hamsteren is 'levensgevaarlijk'

Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de benzineprijzen behoorlijk. Voor je portemonnee is het misschien slim om jerrycans in bijvoorbeeld België te vullen met brandstof, maar de brandweer Midden- en West-Brabant waarschuwt dit niet te doen. "Het is levensgevaarlijk om grote hoeveelheden benzine te vervoeren", zegt een woordvoerder.

Mensen kiezen er vaker voor om goedkoper te tanken over de grens of slaan vast brandstof in voor het geval de prijzen nóg meer stijgen. Maar volgens de brandweer is het geen goed idee om met gevulde jerrycans te rijden. "Vaak is de staat van de jerrycan onbekend", zegt een woordvoerder. Jerrycan kan lekken

Een jerrycan met benzine kan tijdens het rijden omvallen, maar kan ook door dampen bol gaan staan en gaan scheuren. "Als de jerrycan gaat lekken, komen er benzinedampen vrij. Dan kan het zijn dat de chauffeur onwel raakt." Bij een tankstation in het Belgische Essen, net over de grens bij Nispen, is een meneer twee jerrycans van twintig liter aan het vullen. De tanks zitten in een kartonnen doos in de achterbak. De man is niet zo bang voor gevaar, zegt hij. "De jerrycans zijn goedgekeurd en ze zijn stevig."

Gevaarlijk of niet, in sommige winkels blijkt de vraag naar grotere jerrycans de laatste tijd groot. Zo zijn die niet aan te slepen bij Pets Place Boerenbond in Hilvarenbeek. "Ons schap is zo goed als leeg", zegt bedrijfsleider Dennis van de Pol. Sinds ongeveer twee weken merkt hij dat klanten naar het product vragen. In zijn winkel gaan vooral de jerrycans van tien en twintig liter hard. Door de plotselinge vraag hebben leveranciers moeite met leveren. "Het kan zomaar zijn dat het nog een week of twee, drie gaat duren voordat die weer op voorraad zijn", zegt hij. Gevaar voor jezelf en anderen

De brandweer wijst op de risico's. Volgens een woordvoerder brengen automobilisten met 'tientallen of zelfs honderden liters benzine' zichzelf en anderen in gevaar. Bij ongelukken is dan een grote kans op brand. "Die is dan moeilijk of zelfs niet te bestrijden wanneer er ontstekingsbronnen aanwezig zijn, zoals hete motoronderdelen of vonkvorming." De kans is groot dat de brand zich uitbreidt. En voor de brandweer wordt het des te lastiger om mensen te redden. "Bij extra benzine achterin de auto is de overlevingskans van de bestuurder en inzittenden zeer gering." Hetzelfde geldt voor het thuis opslaan van gevaarlijke stoffen. Mocht er brand uitbreken, dan kan door de hoeveelheid brandstof de brand sneller escaleren.