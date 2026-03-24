De beste slager van Nederland zit in Brabant en won met Brabantse metworst

De beste slager van Nederland zit in Waalwijk. Dennis van Dun is de zesde generatie uit de slagersfamilie Van Roessel. De meesterslager sleepte voor zijn familiebedrijf de eerste prijs binnen in de slagerswedstrijd 'La Confrérie'. Vooral zijn Brabantse metworst deed het goed bij de jury.

Scoren met worst La Confrérie is een Europese wedstrijd, maar welke van de nationale slagers zich Europees kampioen mag noemen is nog niet bekendgemaakt. Wie weet, krijgt de Brabantse metworst dus nog een Europees randje. Die metworst kreeg namelijk het oordeel 'uitmuntend'. Hoger scoren kan niet.

In de wedstrijd ging het om worsten en om vleeswaren voor op brood. Het team moest vijf verschillende producten inzenden die blind beoordeeld werden door een jury. Wie gemiddeld de hoogste score haalde mocht zich Nederlands kampioen noemen.

In slagerij Van Roessel is de stemming na de overwinning nóg beter dan normaal. "Het is een geweldige beloning voor ons werk", glundert de beste slager van Nederland. "Ik doe het ook niet allemaal alleen. We hebben een team van in totaal zestig man. Dat is wel van de afwasser tot de chauffeur, maar iedereen heeft zijn bijdrage geleverd."

Geheim van de slager

Wat zijn metworst nou zo geweldig maakt, wil de meesterslager niet kwijt. "Dat is het geheim van de slager. Ik heb het geleerd van mijn vader en hij weer van mijn opa. We proberen continu alles te verbeteren. Wat ik wel kan zeggen is dat we werken met Brabantse producten. Ik ga op bezoek bij de varkensboer die mij het vlees levert voor de worst. Het begint namelijk allemaal met het beste vlees. Goed vlees maakt mij blij."

Familiebedrijf Van Roessel bestaat bijna 150 jaar. "Hier proef je de traditie", zegt de ambachtsman trots. "We letten op ieder detail, het zoutgehalte, de smaak, de kleur. Dit proberen we telkens te verbeteren en dan is niets mooiers dan dat dat beloond wordt met de titel beste slager van Nederland."

Alles is lekker

De klanten in de Waalwijkse slagerij kunnen alleen maar beamen dat hier het beste en lekkerste vlees te koop is. "Alles hier is lekker", reageert een klant. "Die overwinning is helemaal terecht."

Of het hem een gratis metworstje heeft opgeleverd, is niet duidelijk.