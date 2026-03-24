TOP Oss dient bezwaar in bij KNVB om international van Willem II

TOP Oss heeft de KNVB verzocht om het duel met Willem II van vrijdag 13 maart te onderzoeken. De club denkt dat linksback Nathan Tjoe-A-On van de Tilburgers mogelijk niet speelgerechtigd was. Vorige week diende NAC al een protest in bij de voetbalbond vanwege een vergelijkbare situatie.

In het geval van NAC ging het om Go Ahead Eagles-verdediger Dean James, die de Indonesische nationaliteit heeft. De club vroeg zich af of James nog wel een Nederlands paspoort heeft. Als speler van buiten de Europese Unie moet je een salaris van minimaal 600.000 euro hebben en een werkvergunning om in actie te mogen komen. Ook TOP Oss ziet nu een kans om in beroep te gaan na de 1-3 nederlaag tegen Willem II. De club wil vanwege het meespelen van Indonesisch international Nathan Tjoe-A-On de uitslag ongeldig laten verklaren, zo bevestigt de club na berichtgeving in het Brabants Dagblad.

"TOP Oss volgt de ontwikkelingen binnen het betaald voetbal. Op basis van de beschikbare informatie bestaat twijfel over de speelgerechtigdheid van een speler van Willem II", staat in een schriftelijke reactie. "De KNVB is gevraagd deze kwestie zorgvuldig te beoordelen en waar nodig vervolgstappen te nemen."

"Alle vertrouwen in een zorgvuldige beoordeling."

Willem II verleent naar eigen zeggen volledige medewerking. "Wij hebben alle vertrouwen in een zorgvuldige beoordeling en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet, mede gelet op het feit dat Nathan Tjoe-A-On ook tegen MVV gewoon heeft meegespeeld." TOP Oss en NAC hoeven er in ieder geval niet op te rekenen dat de wedstrijden worden overgespeeld. Dat meldt de KNVB dinsdag in een reactie. "Deze kwestie wordt uiteraard zorgvuldig bestudeerd", aldus de KNVB. "Dit gebeurt nu eerst door de aanklager betaald voetbal. Het betreft hier een complexe zaak met meerdere dimensies. Dit kost tijd. Het competitiebestuur betaald voetbal is gedurende dit lopende onderzoek niet voornemens om dit seizoen wedstrijden ongeldig te verklaren of opnieuw te laten spelen. Een definitief besluit wordt genomen nadat de aanklager zijn onderzoek heeft afgerond."