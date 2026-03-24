Drie minderjarigen opgepakt voor brandstichting oudjaarsrellen Breda

Drie minderjarige jongens uit Breda zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van brandstichting tijdens nieuwjaarsnacht in Breda. Dat meldt de politie. In de wijken Hoge Vucht en Tuinzigt liep het die nacht compleet uit de hand.

Politie en hulpdiensten werden die nieuwjaarsnacht bekogeld met zwaar vuurwerk. Auto's en een gebouw brandden volledig uit. Volgens de politie stonden groepen relschoppers klaar met knuppels, molotovcocktails, stenen en vuurwerk om de confrontatie met agenten aan te gaan. Meerdere politievoertuigen raakten zwaar beschadigd doordat ruiten werden ingeslagen en voertuigen doelbewust werden vernield.

Het nu aangehouden drietal is dinsdagochtend rond zes uur opgepakt. Ze worden ervan verdacht die bewuste nacht brand te hebben gesticht.

Relschoppers herkenbaar in beeld

Op 16 maart werden beelden van zeventien verdachten, onherkenbaar naar buiten gebracht. Ze kregen een week de tijd om zichzelf te melden. De meeste verdachten deden dit niet, daarom toonde de politie maandag de relschoppers herkenbaar in beeld in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De politie kan niet zeggen of de jongens zijn opgepakt naar aanleiding van de beelden die getoond zijn. Ook de leeftijd wordt niet vermeld, omdat het om minderjarigen gaat.

De afgelopen maanden zijn al meer verdachten opgepakt. De politie sluit meer aanhoudingen de komende tijd niet uit.

De wijk Tuinzigt leek volgens de bewoners wel op oorlogsgebied: