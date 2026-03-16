Moeder en dochter belaagd met zwaar vuurwerk tijdens oudjaarsrellen

De politie heeft beelden gepubliceerd van zeventien verdachten van de zware rellen tijdens oud en nieuw in de Bredase wijken Tuinzigt en Hoge Vucht. De gezichten van de verdachten zijn voorlopig nog geblurd te zien. Als zij zich niet melden, worden de beelden later herkenbaar getoond.

Volgens de politie stonden groepen relschoppers klaar met knuppels, molotovcocktails , stenen en vuurwerk om de confrontatie met agenten aan te gaan. Meerdere politievoertuigen raakten zwaar beschadigd doordat ruiten werden ingeslagen en voertuigen doelbewust werden vernield.

Tijdens de jaarwisseling liep het volledig uit de hand in de wijken. Er werden grote vuren gestookt, auto’s en scooters in brand gestoken en zwaar, illegaal vuurwerk afgestoken. Ook werden op grote schaal vernielingen gepleegd. Toen politie en brandweer ter plaatse kwamen, werden zij bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk.

Moeder en dochter bekogeld met zwaar vuurwerk

Het ging niet alleen los in de wijk Tuinzigt blijkt nu. Ook in de Hoge Vucht ging het er heftig aan toe. Bij een gebouw aan de Wensel Coberghstraat, van een woningcorporatie, werd tot twee keer toe brand gesticht. Uiteindelijk brandde het gebouw helemaal uit.

Een hulpbehoevende man die naast het pand woonde moest worden geëvacueerd. Hij werd geholpen door een buurvrouw en haar jonge dochter. "Terwijl zij hem probeerden te helpen, werden ook zij belaagd met zwaar vuurwerk", vertelt de politie in het tv-programma Bureau Brabant.

"De moeder en dochter zochten uiteindelijk dekking achter een auto en gingen op de grond liggen. De moeder ging daarbij over haar dochter heen liggen om haar te beschermen."

ME kwam in actie met waterwerper

Om de situatie in Tuinzigt onder controle te krijgen werd onder meer een peloton van de Mobiele Eenheid ingezet. Nadat de ME zich korte tijd had teruggetrokken, keerde de eenheid terug met een waterwerper om de orde te herstellen.

Sinds de jaarwisseling zijn al negen verdachten aangehouden. De politie werkt met een groot rechercheteam nog dagelijks aan het opsporen van relschoppers.

Volgens burgemeester Paul Depla maakten de relschoppers "een oorlogsgebied" van de wijken. De verdachten hebben nog tot 22 maart te tijd zich te melden, daarna worden ze herkenbaar in beeld gebracht.