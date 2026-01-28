Negende aanhouding voor oudjaarsrellen in Bredase wijk Tuinzigt

De politie heeft dinsdag een 39-jarige man uit Breda aangehouden voor betrokkenheid bij de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in de wijk Tuinzigt in zijn woonplaats. Hij is de negende verdachte die is aangehouden.

De hel brak letterlijk en figuurlijk los in de wijk Tuinzigt tijdens de oudjaarsavond en -nacht. Een grote groep relschoppers stak onder andere auto's in brand en gooide vuurwerk naar agenten. Ook werden er stoeptegels losgetrokken om de politie mee te bekogelen en vlogen er molotovcocktails door de lucht.

Burgemeester Paul Depla noemde het geweld ongekend en vreselijk.

Meerdere mensen aangehouden

Sinds de jaarwisseling zijn al verschillende verdachten opgepakt. Vorige week woensdag hield de politie een 33-jarige man uit Breda aan. Begin januari maakte de politie al zeven aanhoudingen bekend. In totaal zijn er nu negen verdachten aangehouden voor de ongeregeldheden.

Onderzoek in volle gang

De politie is met een groot rechercheteam sinds de jaarwisseling iedere dag bezig de relschoppers te vinden die van de Bredase wijk een oorlogsgebied maakten. Getuigen worden nog steeds opgeroepen om informatie te delen.

Ook overweegt de politie om binnenkort herkenbare beelden te delen van de daders.