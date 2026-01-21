Man uit Breda opgepakt voor vernielingen in Tuinzigt tijdens jaarwisseling

De politie heeft woensdag een 33-jarige man uit Breda aangehouden voor de ongeregeldheden in Tuinzigt tijdens de jaarwisseling. De wijk werd toen opgeschrikt door groepen relschoppers die auto's in brand staken en vuurwerk naar agenten gooiden.

Tijdens deze jaarwisseling brak de hel los in de wijk Tuinzigt. Stoeptegels werden losgetrokken om agenten mee te bekogelen. Ook vuurwerk en molotovcocktails werden richting de politie gegooid. Verschillende auto's gingen in vlammen op. Paul Depla noemde het geweld naderhand ongekend en vreselijk .

De politie is samen met een groot rechercheteam sinds de jaarwisseling iedere dag bezig relschoppers te vinden die van de Bredase wijk een oorlogsgebied maakten.

Getuigen gezocht

Zo werd er ook aandacht besteed aan de zaak in de nieuwste uitzending van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Getuigen werden opgeroepen om iedere snipper informatie met de politie te delen. Dit werkte en er kwamen verschillende tips binnen die bijdragen aan het onderzoek, zegt de politie.

De politie overweegt daarnaast tot slot om binnenkort herkenbare beelden van daders te delen.

Eerder werden er al zeven verdachten aangehouden voor de ongeregeldheden. In totaal zijn er nu acht verdachten opgepakt. Nieuwe aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.