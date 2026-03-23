Politie brengt zeventien relschoppers in wijk Tuinzigt herkenbaar in beeld

De politie heeft maandag in Bureau Brabant de verdachten van de zware rellen in de wijken Tuinzigt en Hoge Vucht herkenbaar in beeld gebracht. Politie en hulpdiensten werden tijdens de jaarwisseling in de wijken bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook brandden er auto’s en een gebouw volledig uit.

De politie is sinds de jaarwisseling met een groot rechercheteam iedere dag bezig de relschoppers te vinden. In januari werden al negen verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de rellen in de wijken. Vier van hen zijn minderjarig. De politie is nog op zoek naar meer relschoppers. Daarom publiceerde ze op 16 maart beelden van zeventien verdachten. Hun gezichten waren op de beelden geblurd. Ze kregen een week de tijd om zichzelf te melden. De meeste verdachten deden dit niet en daarom komt de politie er vandaag in het televisieprogramma Bureau Brabant weer op terug, met de vandalen herkenbaar in beeld. Eén verdachte is minderjarig en krijgt daarom een week extra de tijd om zich te melden voordat zijn gezicht wordt getoond.