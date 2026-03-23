Politie brengt zeventien relschoppers in wijk Tuinzigt herkenbaar in beeld
De politie heeft maandag in Bureau Brabant de verdachten van de zware rellen in de wijken Tuinzigt en Hoge Vucht herkenbaar in beeld gebracht. Politie en hulpdiensten werden tijdens de jaarwisseling in de wijken bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook brandden er auto’s en een gebouw volledig uit.
De politie is sinds de jaarwisseling met een groot rechercheteam iedere dag bezig de relschoppers te vinden. In januari werden al negen verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de rellen in de wijken. Vier van hen zijn minderjarig.
De politie is nog op zoek naar meer relschoppers. Daarom publiceerde ze op 16 maart beelden van zeventien verdachten. Hun gezichten waren op de beelden geblurd. Ze kregen een week de tijd om zichzelf te melden.
De meeste verdachten deden dit niet en daarom komt de politie er vandaag in het televisieprogramma Bureau Brabant weer op terug, met de vandalen herkenbaar in beeld. Eén verdachte is minderjarig en krijgt daarom een week extra de tijd om zich te melden voordat zijn gezicht wordt getoond.
Tips doorgeven
De politie roept mensen op om het te melden als ze iemand herkennen. "Ik snap dat het spannend kan zijn om dat te doen, maar er zijn ook mogelijkheden om anoniem te tippen", vertelt de politie in Bureau Brabant. "Maak daar ook vooral gebruik van." Zoals te zien is in de uitzending hebben de verdachten een nummer gekregen, dat je bij een melding kunt doorgeven aan de politie.
'Oorlogsgebied' in Tuinzigt
Tijdens de jaarwisseling veranderden meerdere Bredase wijken in ware slagvelden. In Tuinzigt spraken bewoners van een oorlogsgebied: brandende auto’s, brandstapels op straat en agenten die werden bekogeld met stoeptegels. Meerdere politievoertuigen raakten zwaar beschadigd; iemand gooide zelfs een molotovcocktail richting een politieauto.
Op de kruising van de Meidoornstraat en de Ahornstraat werd in het midden van de straat een groot vuur gestookt. Op het Nelson Mandelaplein werd een camera omvergetrokken.
Kantoorpand in lichterlaaie
In de wijk Hoge Vucht ging het er ook heftig aan toe. Zo werd er vuurwerk vastgemaakt aan een ruit van een kantoorpand aan de Wensel Cobergherstraat. Er werden twee brandende molotovcocktails naar binnen gegooid, waarna het pand in lichterlaaie kwam te staan en volledig uitbrandde.
De wijk Tuinzigt leek volgens de bewoners wel op een oorlogsgebied: