Frank laat traan om afscheid Jumbo: 'Ik heb de kinderen zien opgroeien'

Na dertien jaar is het doek gevallen voor Frank Lammers als hét gezicht van Jumbo. In de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' vertelt hij voor het eerst openhartig over zijn vertrek. "Op de dag zelf heb ik een traantje gelaten. Ik heb de kinderen zien opgroeien", zegt Lammers.

Na ruim een decennium voelt het voor Lammers als een logisch moment om te stoppen bij de supermarktketen. "Aan alles komt een eind en dertien jaar is best lang", legt hij uit. "Ik was ook met liefde doorgegaan, maar op een gegeven moment is iets gewoon klaar. En daar heb ik vrede mee." Toch ging het afscheid Lammers niet in de koude kleren zitten en vond hij het lastig om gedag te zeggen tegen zijn supermarktfamilie. "Ik heb die kinderen zien opgroeien. Dat ventje was vijf toen we begonnen. Je gaat echt van die mensen houden." Traantje op laatste dag

Aan een traantje op de laatste dag kon hij niet ontkomen. Dat kwam overigens niet alleen door zijn Jumbogezin, maar ook door het hele team. Niet alleen de cast, maar ook de crew betekende veel voor hem. "Er zijn mensen van make-up, decor en kleding die er al dertien jaar bij zijn. We zijn echt een familie."

Benieuwd hoe Frank Lammers reageert op Johan Derksen, die blij is dat mister Jumbo weg is? Beluister dan de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers Luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

Nieuwe koers

Dat zijn vertrek samenvalt met een nieuwe koers binnen Jumbo, verbaast Lammers niet. "Er is een nieuwe baas en een nieuwe marketingbaas, die hebben andere ideeën. Daar wens ik ze al het succes van de wereld mee. Ik hoop echt dat het lukt, want ik ben van die winkel gaan houden." Lammers is ook benieuwd naar hoe zijn opvolger Rob Kemps het gaat doen. "Het is een aardige gozer. We moeten zien of dat leuk is." Gesproken met elkaar hebben ze niet, want Frank heeft Rob zijn nummer niet. "Maar je mag mij bellen hoor Rob. Ik vertel je met liefde hoe het is om mister Jumbo te zijn." Minder druk, maar ook minder inkomsten

Volgens co-host Nina van den Broek was het ook wel een 'lucratief bijbaantje' en daar kan Lammers wel om lachen. "Qua geld is het wel een kleine aderlating", geeft hij toe. Toch overheerst vooral opluchting. "Ik hoef nu niet meer tien weekenden per jaar te draaien. Dat geeft ook rust." Maar boodschappen doen bij de concurrent? Dat ziet hij voorlopig niet gebeuren. "Als ik de Albert Heijn binnenloop, ga ik over mijn hele lijf trillen."