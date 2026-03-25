'Leuk dat het omarmd wordt': zo maak je zelf Brabantse babi pangang

Na het verhaal over de Eindhovense oorsprong van babi pangang, is het tijd voor de volgende stap. Hoe maak je zelf je eigen babi pangang. Tv-kok Danny Jansen maakte eerder al eens dit recept voor ons.

Het misschien wel bekendste gerecht op de kaart van elk Chinees-Indische restaurant in Nederland heeft een hele reis achter de rug. Zo heeft het zijn oorsprong in China, maar was het ook bekend in Indonesië. In Nederland werd het gerecht door de kok van Pom Lai in Eindhoven aangepast aan de Nederlandse smaak. En vanuit Eindhoven ging dit recept het land door.

Tv-chef Danny Jansen liet in het programma Lekker van Streek al zien hoe je deze klassieker thuis bereidt. Dat het gerecht ook een echt Brabants tintje heeft vindt hij alleen maar prachtig. "Waanzinnig leuk", zegt hij. Dat het een combinatie is van al die culturen. Het fijnste is dat het gerecht zo omarmd wordt.”

Maar hoe maak je het nu zelf? Dit heb je nodig: