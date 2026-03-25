'Leuk dat het omarmd wordt': zo maak je zelf Brabantse babi pangang
Na het verhaal over de Eindhovense oorsprong van babi pangang, is het tijd voor de volgende stap. Hoe maak je zelf je eigen babi pangang. Tv-kok Danny Jansen maakte eerder al eens dit recept voor ons.
Het misschien wel bekendste gerecht op de kaart van elk Chinees-Indische restaurant in Nederland heeft een hele reis achter de rug. Zo heeft het zijn oorsprong in China, maar was het ook bekend in Indonesië. In Nederland werd het gerecht door de kok van Pom Lai in Eindhoven aangepast aan de Nederlandse smaak. En vanuit Eindhoven ging dit recept het land door.
Tv-chef Danny Jansen liet in het programma Lekker van Streek al zien hoe je deze klassieker thuis bereidt. Dat het gerecht ook een echt Brabants tintje heeft vindt hij alleen maar prachtig. "Waanzinnig leuk", zegt hij. Dat het een combinatie is van al die culturen. Het fijnste is dat het gerecht zo omarmd wordt.”
Maar hoe maak je het nu zelf? Dit heb je nodig:
Voor de babi pangang:
- 2 kg buikspek
- 4 steranijs
- Zout
- 1 kippenbouillonblokje
- 1 el donkere sojasaus
- 50 ml lichte sojasaus
- 50 ml Shaoxing rijstwijn
Voor de saus:
- 1 rode ui
- 3 tenen knoflook
- 5 cm gember
- 1 el sambal oelek
- 2 el roomboter
- 2 steranijs
- 1 el komijnpoeder
- 210 g tomatenketchup
- 1 el suiker
- Maïszetmeel
- Scheutje witte wijnazijn
- 3 el atjar
Voor erbij:
- Rijst
- Komkommer
- Paksoi
Extra nodig:
- Grote pan
- Staafmixer met hakmolentje
- Olie om in te frituren
- Keukenpapier
En zo maak je het:
1. Koken van het vlees
Breng het buikspek in een grote pan met koud water (tot het onderstaat), steranijs, zout, verkruimeld bouillonblokje, beide sojasauzen en rijstwijn aan de kook.
2. Laat rustig garen
Zet het vuur laag en laat het vlees ongeveer 2 uur zachtjes koken met de deksel op de pan. Schep tussendoor het schuim van het water.
3. Afkoelen
Haal het vlees uit de pan en laat het volledig afkoelen.
4. Basis voor de saus (boemboe)
Pel en hak de ui en knoflook. Schil de gember en snijd fijn.
5. Mixen
Maal de ui, knoflook, gember en sambal tot een gladde pasta in het hakmolentje.
6. Bakken
Smelt de boter in een pan en bak de boemboe samen met de steranijs en komijnpoeder ongeveer 10 minuten.
7. Saus maken
Voeg de tomatenketchup en suiker toe en schenk er een beetje kokend water bij. Breng aan de kook.
8. Binden
Meng maïszetmeel met een scheutje water en voeg dit toe aan de saus om te binden. Breng op smaak met witte wijnazijn en eventueel extra suiker.
9. Frituren voor krokant effect
Verhit de olie tot 180 graden. Frituur het gekookte buikspek in ongeveer 3 minuten goudbruin en krokant.
10. Uitlekken
Laat het vlees uitlekken op keukenpapier.
11. Serveren
Snijd het vlees in plakken. Leg wat atjar op een schaal, verdeel het vlees erover en schenk de saus er royaal overheen.
Serveer met rijst, komkommer en paksoi.
En eet smakelijk!