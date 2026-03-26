112-nieuws: Auto rijdt van metershoog talud bij kruispunt in Dongen • Vier auto's beschadigd door brand
Vandaag om 08:38
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.
Liveblog
08:38
Auto rijdt van metershoog talud bij kruispunt in Dongen
Een auto is donderdagochtend van een talud gereden op een kruispunt in Dongen. De bestuurder verloor de macht over het stuur op de kruising van de Burgemeester Letschertweg de Viederbundersweg.
06:40
Vier auto's beschadigd door brand
Vier auto's zijn woensdagavond beschadigd geraakt bij een autobrand in Schaijk. De brand ontstond in een auto die geparkeerd stond aan de Noordhoekstraat, tegenover camping De Heidebloem.
06:05
Knallen in Den Bosch blijken schoten op huis, schutters op de vlucht
Bij een huis aan de Breeakkers in Den Bosch zijn woensdagavond schoten gelost. Dat meldt de politie. Buurtbewoners hoorden de schoten iets voor middernacht en belden de politie.
