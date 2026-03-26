Overlast van jongeren in centrum Uden: 'Ze rijden je finaal ondersteboven'

"Het werd onderhand eens tijd", zegt een vrouw in het Udense centrum over het samenscholingsverbod dat de gemeente woensdag heeft ingevoerd. Winkelend publiek en buurtbewoners hopen dat het snel afgelopen is met de overlast door jongeren.

Het is niet mals wat er volgens enkele passanten gebeurt in en rondom het centrum: winkels worden bekogeld met stenen en waterballonnen, op sommige plekken ligt het vol met eieren, mensen worden natgespoten met waterpistolen en worden uitgelachen. Een andere veelgenoemde irritatie: fatbikes. "Ze rijden je finaal ondersteboven", zegt een vrouw die in de buurt woont. Ze geeft toe dat een gevoel van veiligheid op deze manier ontbreekt. "Stel dat er kinderen uit de winkel komen lopen." En als je er iets van zegt tegen de jongeren? "Dan kun je een hele grote mond terug krijgen. Wij doen het dus ook niet meer. Echt niet", vertelt een man die voorbijloopt.

Niet voor niks dat de gemeente een samenscholingsverbod heeft ingevoerd. Groepen van drie of meer jongeren die overlast geven, kunnen worden weggestuurd. Overtreding is strafbaar. Het verbod geldt rondom het winkelgebied en in het naastgelegen Bevrijdingspark.

Op verschillende plekken zijn borden geplaatst waar het samenscholingsverbod geldt (foto: Omroep Brabant).