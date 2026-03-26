Overlast van jongeren in centrum Uden: 'Ze rijden je finaal ondersteboven'
"Het werd onderhand eens tijd", zegt een vrouw in het Udense centrum over het samenscholingsverbod dat de gemeente woensdag heeft ingevoerd. Winkelend publiek en buurtbewoners hopen dat het snel afgelopen is met de overlast door jongeren.
Het is niet mals wat er volgens enkele passanten gebeurt in en rondom het centrum: winkels worden bekogeld met stenen en waterballonnen, op sommige plekken ligt het vol met eieren, mensen worden natgespoten met waterpistolen en worden uitgelachen.
Een andere veelgenoemde irritatie: fatbikes. "Ze rijden je finaal ondersteboven", zegt een vrouw die in de buurt woont. Ze geeft toe dat een gevoel van veiligheid op deze manier ontbreekt. "Stel dat er kinderen uit de winkel komen lopen."
En als je er iets van zegt tegen de jongeren? "Dan kun je een hele grote mond terug krijgen. Wij doen het dus ook niet meer. Echt niet", vertelt een man die voorbijloopt.
Niet voor niks dat de gemeente een samenscholingsverbod heeft ingevoerd. Groepen van drie of meer jongeren die overlast geven, kunnen worden weggestuurd. Overtreding is strafbaar. Het verbod geldt rondom het winkelgebied en in het naastgelegen Bevrijdingspark.
Nog niet iedereen is op de hoogte van het verbod. Twee jonge meiden weten van niks en reageren verbaasd op de overlast in het centrum. "Oh, dat wist ik niet, maar wij doen dat niet", zegt een van hen.
Volgens Willy van Erp, voorzitter van de ondernemersvereniging, houden jongeren 'die zich schandalig gedragen' het centrum de afgelopen vier tot vijf maanden in zijn greep. "Er is steeds minder respect voor gezag en ouderen", merkt hij.
Van Erp legt uit dat het om 'heel veel' incidenten gaat en dat ondernemers hierover klagen. De voorzitter zegt dat er daarom eerder al gesprekken zijn gevoerd met de gemeente. Hij is blij dat de gemeente nu ingrijpt en hoopt dat er ook echt wordt gehandhaafd.
Het gaat volgens hem niet alleen om vandalisme en intimidatie naar klanten en winkeliers, maar ook over inbraken door jongeren. "Het zijn geen professionele inbraken. De buit is klein, maar je zit wel met een beschadigde winkel."
Het aantal incidenten in het centrum stijgt, merkt Claus van Heesch, voorzitter Uden Centrummanagement. "We horen dat dit ook speelt in andere steden. Zeker in middelgrote gemeenten. Maar hier willen we er iets aan doen", zegt hij. "Het is een leuk centrum en dat willen we graag zo houden."
Volgens Van Heesch wordt er samen met onder meer de politie, handhavers en jeugdwerk gewerkt aan een aanpak.