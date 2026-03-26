Politie onderzoekt beschoten huis Den Bosch, burgemeester is 'geschrokken'

De politie heeft donderdag de hele dag onderzoek gedaan naar de beschieting op een huis in de Bossche wijk Empel. Burgemeester Jack Mikkers reageert 'geschrokken' te zijn van het schietincident.

Vlak voor middernacht klonken er woensdagavond knallen aan de Breeakkers. Al snel bleek dat er schoten waren gelost op een woning. Daar waren donderdag aan zowel de voorkant als de achterkant kogelgaten te zien.

Mogelijk bezoek aan de wijk

Buurtbewoners reageerden verschrikt op het schietincident. Hetzelfde geldt voor burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. "Net zoals de inwoners van Empel en vooral de direct omwonenden ben ik ook geschrokken van het schietincident", laat hij weten. "De politie heeft het voorval in onderzoek en we wachten de uitkomsten daarvan af."