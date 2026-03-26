Politie onderzoekt beschoten huis Den Bosch, burgemeester is 'geschrokken'
De politie heeft donderdag de hele dag onderzoek gedaan naar de beschieting op een huis in de Bossche wijk Empel. Burgemeester Jack Mikkers reageert 'geschrokken' te zijn van het schietincident.
Vlak voor middernacht klonken er woensdagavond knallen aan de Breeakkers. Al snel bleek dat er schoten waren gelost op een woning. Daar waren donderdag aan zowel de voorkant als de achterkant kogelgaten te zien.
Mogelijk bezoek aan de wijk
Buurtbewoners reageerden verschrikt op het schietincident. Hetzelfde geldt voor burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. "Net zoals de inwoners van Empel en vooral de direct omwonenden ben ik ook geschrokken van het schietincident", laat hij weten. "De politie heeft het voorval in onderzoek en we wachten de uitkomsten daarvan af."
Mikkers zegt vinger aan de pols te houden bij buurtbewoners. Hij brengt mogelijk op een later moment een bezoek aan de wijk.
Onderzoek naar mogelijke maatregelen
De gemeente Den Bosch zegt dat de politie en gemeente donderdagmiddag en -avond met omwonenden hebben gesproken om zorgen en vragen te bespreken. Ook onderzoekt de gemeente nog of in de buurt maatregelen genomen moeten worden.
Niemand raakte gewond na het schietincident. Er zou sprake zijn van meerdere verdachten die er in een auto vandoor gingen.