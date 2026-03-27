Meisje (17) in gezicht geraakt bij schietpartij: verdachte (22) opgepakt

De politie heeft donderdag een 22-jarige man uit de gemeente Land van Cuijk aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij afgelopen februari in Vierlingsbeek. Een 17-jarig meisje raakte daarbij gewond aan haar gezicht.

De schietpartij gebeurde rond acht uur 's avonds op de Vrijthof in Vierlingsbeek. De dader zou vanuit een donkergrijze Opel geschoten hebben met een luchtdrukwapen, ook wel een airsoftwapen genoemd. De dader sloeg daarna op de vlucht.