Beschoten woning gaat twee weken dicht, voor meer rust en veiligheid

De beschoten woning in de Bossche wijk Empel gaat twee weken dicht. Dat laat de gemeente Den Bosch aan buurtbewoners weten. De gemeente heeft dit besloten om zo tijdens het onderzoek de rust in de wijk terug te brengen. Ook voor de veiligheid van de bewoonster is het beter de woning te sluiten, denkt de gemeente.

Even voor middernacht woensdagavond klonken knallen aan de Breeakkers in Empel. Al snel bleek dat er schoten waren gelost op een woning. Daar waren de volgende dag aan zowel de voor- als de achterkant kogelgaten te zien.

Meerdere verdachten

Niemand raakte gewond door de geloste schoten. Volgens getuigen waren er meerdere verdachten die er in een auto vandoor gingen.

In de brief die de omwonenden vrijdag krijgen worden buurbewoners ook uitgenodigd om maandagavond bij een informatiebijeenkomst te zijn. Hier zal de gemeente, politie en woningbouwvereniging aanwezig zijn en in gesprek gaan met de aanwezigen.

Politie eerder aan de deur

In de buurt ging het verhaal rond dat de politie op woensdag overdag ook bij het huis zou zijn geweest. "We kunnen bevestigen dat we woensdag bij de woning zijn geweest en met de bewoner hebben gesproken", liet een woordvoerder van de politie eerder aan Omroep Brabant weten. "We doen geen mededelingen over de inhoud van dit gesprek."