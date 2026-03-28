Afvalcrisis door lachgas en NAC's naderende degradatie: dit heb je gemist

Van het naderende degradatiedrama van NAC tot afvalbeheerders die last hebben van lachgascilinders. Er gebeurde deze zaterdag weer een hoop. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Jos vond een dood reekalf in de berm en boswachter Frans Kapteijns vermoedt dat verstoring door loslopende honden de oorzaak is van de vroege bevalling. De reegeit krijgt normaal pas eind mei of begin juni jongen, maar stress door honden, te veel menselijke activiteit of voedselschaarste kan leiden tot vroeggeboortes. Frans benadrukt daarom: houd honden altijd aan de lijn in natuurgebieden, zeker tussen december en juli. Lees hier zijn analyse.

De gemeente Best kan na weken onderzoek nog steeds niet bevestigen of een omstreden puppyhandelaar de juiste vergunningen heeft. Gedupeerde kopers melden dat ze misleid zijn: pups waren onder de vlooien, besmet met parasieten en soms ernstig ziek. Uit onderzoek blijkt dat de fokker jaarlijks naar schatting honderden honden fokt, maar een vergunning voor de hondenhouderij is nergens te vinden. Hier lees je het hele verhaal.

Roland Vermeulen van de reinigingsafdeling in Breda heeft zijn handen vol aan gedumpte lachgascilinders. Alleen al in Breda werden vorig jaar 8757 cilinders in de buitenruimte gevonden. Omdat de flessen illegaal uit Oost-Europa komen, kunnen ze nergens legaal worden ingeleverd en belanden ze in struiken, containers of sloten. Lachgas is 265 keer schadelijker voor de ozonlaag dan CO2, dus ontwikkelde Hendrik Post van Strukton Milieutechniek een machine om de cilinders veilig te ontleden. Lees zijn verhaal hier.

Er is ook nog sportnieuws. NAC Breda stevent af op degradatie en volgens drie clubiconen ligt het probleem bij wisselende opstellingen, gebrek aan binding en te weinig doelpunten. Anthony Lurling zegt het hard: 'Als NAC degradeert, liggen daar niet veel spelers wakker van.' Robert Maaskant wijst naar de trainer en Henrico Drost ziet verkramping in het elftal. Met nog zes wedstrijden te gaan staat NAC op een rechtstreekse degradatieplek. Hier lees je hun analyse.

Tot slot nog een zoet stukje geschiedenis. De dropfabriek Red Band in Roosendaal viert over twee jaar het honderdjarige bestaan. Opgericht in 1928 door Teunis Overwater, overleefde het bedrijf zelfs een Britse bombardement in 1944. De fabriek werd in no time herbouwd en groeide uit tot een begrip met winegums, munten en de legendarische stophoest. Na diverse overnames draait de fabriek aan de Spoorstraat nog altijd. Lees hier het zoete verleden.