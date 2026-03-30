Vader doodde zoontje van zes weken oud: zeven jaar cel

Jon T. (35) uit Helmond is maandag veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doden van zijn zes weken oude zoontje Mats in 2021. T. ontkent dat hij het heeft gedaan. Ook geeft hij geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd.

Voor de rechtbank is wel duidelijk wat er is gebeurd: de rechter oordeelt dat het niet anders kan zijn dan dat de vader hevig geweld heeft gebruikt wat heeft geleid tot ernstig hersenletsel en uiteindelijk de dood van de baby.

Normale dag

Om tot die conclusie te komen spelen een aantal zaken mee. Zo verklaarde de moeder dat er op die dag in 2021 niks aan de hand was en dat de baby vrolijk was toen zij vertrok om te gaan wandelen.

Ook het feit dat de baby zichzelf nog niet kon voortbewegen en dat het letsel dus niet door hemzelf veroorzaakt kan zijn, telt mee. Daarnaast zijn er ook geen aanwijzingen dat er iets anders gebeurd is, zoals een val van grote hoogte, wat het letsel zou kunnen verklaren.

Volgens de rechtbank is het hersenletsel bij de baby ontstaan vlak voor het moment waarop de vader naar het alarmnummer belde.