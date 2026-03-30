Vader doodde zoontje van zes weken oud: zeven jaar cel
Jon T. (35) uit Helmond is maandag veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doden van zijn zes weken oude zoontje Mats in 2021. T. ontkent dat hij het heeft gedaan. Ook geeft hij geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd.
Voor de rechtbank is wel duidelijk wat er is gebeurd: de rechter oordeelt dat het niet anders kan zijn dan dat de vader hevig geweld heeft gebruikt wat heeft geleid tot ernstig hersenletsel en uiteindelijk de dood van de baby.
Normale dag
Om tot die conclusie te komen spelen een aantal zaken mee. Zo verklaarde de moeder dat er op die dag in 2021 niks aan de hand was en dat de baby vrolijk was toen zij vertrok om te gaan wandelen.
Ook het feit dat de baby zichzelf nog niet kon voortbewegen en dat het letsel dus niet door hemzelf veroorzaakt kan zijn, telt mee. Daarnaast zijn er ook geen aanwijzingen dat er iets anders gebeurd is, zoals een val van grote hoogte, wat het letsel zou kunnen verklaren.
Volgens de rechtbank is het hersenletsel bij de baby ontstaan vlak voor het moment waarop de vader naar het alarmnummer belde.
Wandeling
De moeder van Mats ging op de bewuste dag voor het eerst sinds de geboorte van de baby een wandelingetje maken en vader Jon bleef alleen thuis met Mats. Na een tijdje werd zij in paniek gebeld door Jon. Het was helemaal mis met de baby, die naar adem lag te happen en slap was. Baby Mats werd snel naar het ziekenhuis gebracht, maar zes dagen later moest toch worden besloten om met de behandeling te stoppen.
Uit onderzoek naar de dood van baby Mats bleek dat hij flink hersenletsel had en al eerder een paar ribben had gebroken. Reden genoeg om vader Jon op te pakken en bijna twee maanden vast te houden.
Familie steunt Jon
De vrouw en andere familieleden steunen Jon in zijn verhaal: hij weet niet hoe baby Mats om het leven is gekomen en hij vindt dat verschrikkelijk.
De officier zei eerder dat volgens haar Jon T. al bijna vijf jaar de schijn ophoudt. “Zo zullen we nooit weten wat er is gebeurd en dat vind ik beschamend”, zei ze. “En met een ander kind in het gezin bestaat de mogelijkheid dat het weer gebeurt.”
