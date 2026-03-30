Bewoners vijf appartementen niet meer terug na flatbrand Bergen op Zoom

Vijf appartementen in de flat aan de Heiningen in Bergen op Zoom waar begin maart een brand woedde zijn onbewoonbaar verklaard. Dat betekent dat de bewoners niet meer terug zullen keren en ergens anders moeten gaan wonen. Het herstel van de in totaal negen door de brand getroffen appartementen start deze week. De bewoners van vier appartementen kunnen als de eerste werkzaamheden klaar zijn wel weer naar huis.

De flatbrand vond plaats op maandag 2 maart. Rond half tien 's ochtends ontstond de brand in een appartement op de vierde etage. Bij de brand is de bewoner van da appartement zwaargewond geraakt, hij wordt verdacht van brandstichting en zal niet meer terugkeren aan de Heiningen.

Verhuizen of blijven

Het herstel van de vijf appartementen die het zwaarst getroffen zijn, gaat nog lang duren. De woningen hebben forse brandschade, daarom moeten de bewoners verhuizen. "Dat is een definitieve verhuizing. Zij kunnen dus een nieuwe start maken na de heftige brand", zegt een woordvoerder van Woningcorporatie Stadlander. Onder die vijf appartementen is ook de woning waar de brand ontstond, de bewoner hiervan keert niet meer terug.

Vier andere appartementen hebben waterschade. Ook dat herstel duurt nog even, maar niet zo lang dat de bewoners definitief nieuwe woonruimte moeten zoeken.

Nieuwe woning

Bewoners van drie van de vijf zwaarst getroffen appartementen hebben al zicht op een nieuwe woning en bewoners van één appartement hebben hier 'bijna' zicht op, geeft de woordvoerder van de woningcorporatie aan.