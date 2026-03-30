Noodopvang voor 500 asielzoekers in Breda: 'Nemen verantwoordelijkheid'

In Breda opent het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een noodopvanglocatie. Het gaat om de evenementenlocatie Breepark. De locatie zal drie maanden open zijn, in april, juli en augustus. Er is ruimte voor maximaal 500 asielzoekers.

Drie jaar geleden werden ook al 500 asielzoekers opgevangen in Breepark. 'De verschillende opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland zitten overvol', zo stelt de gemeente. Om die reden blijven sommige locaties noodgedwongen langer open dan gepland, en is het aantal asielzoekers op bestaande locaties vaak veel hoger dan toegestaan. Daarom is het COA daarom dringend op zoek naar nieuwe plekken.

'Andere gemeenten ook'

"We hadden gehoopt dat het openen van een noodlocatie niet meer nodig zou zijn", aldus wethouder Arjen van Drunen. Hij geeft aan dat door de spreidingswet alle gemeenten asielzoekers moeten opvangen, maar dat dit nog niet overal gelukt is. "Om andere gemeenten uit de brand te helpen neemt Breda nu de verantwoordelijkheid voor deze tijdelijke noodopvang. We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen." Na april is de locatie twee maanden gesloten, om daarna weer open te gaan. Dit heeft volgens de gemeente te maken met evenementen in de zomer waardoor de locatie niet beschikbaar is voor het COA.