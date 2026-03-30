Invallen theehuis en loods in Eindhoven horen bij grotere politieactie

De inval van vorige week bij een theehuis en in een loods op een industrieterrein in Eindhoven horen bij een controle van de politie die samen met de gemeente is uitgevoerd. Daarnaast zijn verkeerscontroles gedaan, waarbij onder meer vuurwapens zijn gevonden.

Een speciaal bewapende eenheid van de politie viel donderdagavond een theehuis aan de Louise de Colignystraat in Eindhoven binnen. Meerdere mensen en auto's werden toen gecontroleerd. Het is niet bekend wat er uit die controle is gekomen.

Een dag daarvoor is in een loods op een industrieterrein aan de Ondernemingenweg in Eindhoven spullen gevonden die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. Het gaat om pallets met honderden kilo's, meldt de politie.

Naast de twee invallen werden er onder meer ook verkeerscontroles gedaan. Toen is een aantal vuurwapens gevonden. Ook zijn er in verschillende voertuigen verborgen ruimtes gevonden.

De politie heeft vorige week woensdag en donderdag verschillende voertuigen en panden gecontroleerd op onder meer stoffen voor de productie van synthetische drugs en contant geld. De invallen en controles waren onderdeel van de zogenoemde ondermijningsdagen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.