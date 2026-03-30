Vechtpartij eindigt met afgebeten oor: hoe kan iemand zoiets doen?

Een extreem incident bij de wedstrijd tussen BVV uit Den Bosch en DESO uit Oss zondagmiddag: tijdens een gevecht op het voetbalveld is een deel van het oor van iemand afgebeten. Wat bezielt de dader, en heb je professionele hulp nodig als je in staat bent om zoiets te doen? "Dat kun je zo niet zeggen, ook je buurvrouw kan hiertoe in staat zijn", aldus een deskundige.

De politie en de KNVB onderzoeken op dit moment wat er precies gebeurd is. Omroep Brabant heeft de foto van het afgebeten oor gezien maar vindt deze te gruwelijk om hier te plaatsen.

'Heel extreem'

Lex van Muijsenberg uit Breda is met zijn Bureau Control al jaren specialist op het gebied van agressiepreventie. Hij geeft trainingen voor horecamedewerkers, maar ook voor mensen die actief zijn in de sport of de jeugdbescherming. Als we hem bellen heeft hij net over het 'oor incident' gehoord op de radio. "Dit is wel heel extreem. Je hebt mensen die iemand in het gezicht spugen, dat is al heftig, maar dit is nog tien keer erger."

Toch is Van Muijsenberg terughoudend met het trekken van conclusies over de toestand van de dader. "Daar heb ik echt geen oordeel over, er spelen zoveel factoren mee waardoor iemand tot zo'n actie kan komen." En binnen het ene scenario kan de actie makkelijker verklaard worden dan binnen het andere.

Zelfverdediging of niet

Volgens Van Muijsenberg begint het allemaal met een heftige emotie, bijvoorbeeld woede over het verloop van een voetbalwedstrijd. "Dan neemt de emotie het over van het congnitieve brein, waarmee we denken. Als je dan nog een stap verder gaat kom je bij het primaire brein, het reptielenbrein." Eenmaal in die staat heb je volgens de oud-politieman drie opties: vluchten, vechten of verstijven. En niemand weet vooraf wat hij op zo'n moment zou doen. Terug naar de omstandigheden, want die maken volgens Van Muijsenberg nogal wat uit. "Misschien werd de dader wel vastgehouden, en zag hij dit als enige uitweg. Dat is een heel andere situatie dan wanneer iemand op een ander afloopt met het voornemen zijn oor af te bijten. In het eerste geval kan het ook zelfverdediging zijn." Van Muijsenberg rekent er op dat dit later, als het zover komt, ook voor de rechter belangrijk is.

