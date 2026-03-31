Man bevredigt zich in tuin buren en bedreigt jongen: niet terug naar cel

Bram V. (42) uit Valkenswaard heeft 199 dagen cel gekregen, waarvan 180 voorwaardelijk omdat hij zich twee uur lang bevredigde in de tuin van de buren. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Terwijl hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek had dreigde hij ook de achtjarige buurjongen te gaan verkrachten.

V. heeft al 19 dagen in voorarrest gezeten en daarom hoeft hij niet meer terug de cel in. De 180 dagen voorwaardelijk hoeft hij pas uit te zitten als hij in de komende drie jaar weer in de fout gaat. Naast de celstraf kreeg Bram V. ook een taakstraf van 240 uur en een reeks van voorwaarden opgelegd. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn verslavingen en mag hij niet meer in zijn oude straat komen: V. is na het incident bij zijn buren verhuisd naar Eersel.

Die buren schrokken zich ruim een jaar geleden rot toen de dronken Bram V. zichzelf na een feestje twee uur lang bevredigde in hun tuinen en dreigde hun zoon te willen verkrachten. Het bewijs was niet zo lastig: alles werd vastgelegd door een deurbelcamera.

Kinderporno gevonden

V. riep: ‘Ik ga je zoontje kapot neuken'. Ook riep hij dat hij pedo is en dat-ie van de kinderen van de buren houdt. “Hij stond zich af te trekken tegen onze voordeur en de fietsen van de kinderen”, vertelde de vader van de achtjarige jongen tijdens de zitting. Toen V. werd aangehouden werd ook kinderporno gevonden op een laptop en een iPhone. Daarom wordt ook het internetgebruik van V. de komende jaren in de gaten gehouden.