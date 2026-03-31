Eindhovenaar (21) die verdacht is van terrorisme zit langer vast

De 21-jarige Eindhovenaar die zaterdagmiddag werd aangehouden in een terrorismeonderzoek, wordt twee weken langer vastgehouden. Hij wordt verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie, maakte het OM dinsdagmiddag bekend.

De verdachte werd dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot de man langer vast te houden. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het onderzoek naar de man begon na een tip van de AIVD. Volgens die dienst is de man een aanhanger van de Islamitische Staat (IS) en zou hij propaganda van die terreurgroep online verspreiden.

Vuurwapens en Arabische teksten

De politie viel daarom zaterdag samen met de Dienst Speciale Interventies (DSI) een huis aan de Ruysdaelbaan binnen en pakte de man daar op.

Agenten in zwarte jassen bekeken beelden op een televisie. Daarop waren gemaskerde mannen, vuurwapens en Arabische teksten te zien. Zaterdagavond kwam een gespecialiseerd bedrijf voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen langs. Volgens buurtbewoners is toen vuurwerk meegenomen.