Van de Donk en Groenen spelen niet in WK-kwalificatieduels met Frankrijk

Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen komen volgende maand niet in actie voor het Nederlands elftal tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk. De middenvelders uit Valkenswaard en Riel ontbreken door blessures.

Van de Donk kampte ook vorige maand al met klachten en was daardoor tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen (2-2) niet inzetbaar . Een paar dagen later was de Brabantse wel weer fit voor haar rentree . Tijdens de tweede WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland (2-1) speelde zij haar 172e interland.

Jackie Groenen speelde allebei de wedstrijden wel, maar ontbreekt, net als Van de Donk, over twee weken in Breda.

Het is niet bekend waar de voetbalsters precies last van hebben. Van de Donk stond eerder door een knieblessure al zeven maanden buitenspel.

Tweeluik tegen Frankrijk

De Oranjeleeuwinnen spelen op dinsdag 14 april eerst thuis in Breda. Vier dagen later is het Franse Auxerre het decor van de vierde wedstrijd van de groepsfase in de WK-kwalificatie.

Frankrijk gaat aan kop in de poule met 6 punten uit de eerste twee wedstrijden. Oranje volgt met 4 punten, Polen met 1 en Ierland is nog puntloos. Alleen de nummer 1 plaatst zich direct voor het WK-voetbal dat in 2027 plaatsvindt in Brazilië. De overige drie landen uit de poule spelen in het najaar play-offs.