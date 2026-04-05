Mathieu van der Poel tweede in Ronde van Vlaanderen, Pogacar wint

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Tadej Pogacar won de klassieker voor de derde keer, Van der Poel eindigde als tweede. De wereldkampioen uit Slovenië kwam alleen over de eindstreep in Oudenaarde nadat hij zijn concurrenten een voor een van zich had afgeschud.

Mathieu van der Poel kan zich neerleggen bij zijn tweede plaats achter Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb een probleem, er rijdt een fenomeen rond", zei hij kort na de wedstrijd in een flashinterview bij Sporza. "Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, er was gewoon één iemand sterker." Van der Poel moest de Sloveense wereldkampioen laten gaan op de laatste passage van de Oude Kwaremont, een kleine twintig kilometer voor de eindstreep in Oudenaarde. "Ik reed 650 watt en kon het wiel niet houden", zei Van der Poel over dat moment. Volgens hem was wielrennen vandaag even 'heel simpel' en gold simpelweg 'het recht van de sterkste'.

"Ik heb gewoon mijn beurten gedaan, niks te gek."