Terug naar het jaar 1674 in Grave: ‘Dan snap je pas echt hoe het was’

Kanonnen bulderen, soldaten marcheren door de straten en kampvuurtjes roken op de achtergrond. In Grave komt tijdens het Paasweekend de geschiedenis tot leven tijdens het Historisch Spektakel. En juist dat ‘beleven’ maakt re-enactment zo populair. En dat is te merken. Nooit eerder waren er zoveel mensen in het stadje die de geschiedenis komen naspelen.

“Als je geschiedenis uitbeeldt, dan onthoud je het ook en dat is de kunst”, zegt organisator Peter Linders. “Wat wij vooral willen is dat je weet: hoe zat het ook alweer met de Fransen, de Engelsen en de Spanjaarden." Het evenement draait om het jaar 1674, toen Grave nog in Franse handen was en na een bloedige slag heroverd werd door Nederland. “Dat is een schakelpunt in de geschiedenis”, legt Linders uit. “Misschien heeft het wel Nederland gemaakt zoals het nu is." Volgens hem zit de aantrekkingskracht niet alleen in het verhaal, maar vooral in hoe dat verhaal wordt verteld. “We zijn trots dat zoveel groepen ons weten te vinden en vragen of ze mee mogen doen. Dat zegt wel iets."

Historisch spektakel Grave (foto: Jos Verkuijlen)









Die aantrekkingskracht herkennen ook de deelnemers zelf. Paul Karremans uit Zaandam loopt al 45 jaar mee in re-enactmentgroepen. Hij is één van de ruim tachtig mensen die deze dagen leven zoals vroeger. “Jezelf onderdompelen in de geschiedenis levert je zoveel interessante wijsheid op”, vertelt hij. “Een stukje diepgang wat je niet uit de boekjes haalt en dat maakt het echt machtig."

Volgens hem gaat het om meer dan alleen verkleden. “We slapen hier, we eten hier, we maken authentieke recepten. Dat kan je niet uitleggen, dat is een soort kameraadschap die uniek is voor deze hobby."

“We proberen het zo echt mogelijk te maken."

Ook Erik van Houten uit Hellevoetsluis ziet dat. Hij loopt als marinier rond in een nauwkeurig nagemaakt uniform. “Wij vinden het fantastisch om niet alleen uit te beelden, maar ook echt op een plek te zijn waar het gebeurd is”, zegt hij. “Je kan het laten zien en je verhaal vertellen, dat vinden we erg leuk." Die precisie hoort erbij. “Het is geen kunststof, het is linnen en wol”, legt hij uit. “We proberen het zo echt mogelijk te maken." Voor Bas Dekkers uit Zwolle zit de kracht vooral in het ervaren. “Het is heel anders dan wanneer je boeken leest”, zegt hij. “Door het dragen van een harnas en het leven in zo’n kamp ga je veel dieper in op hoe het echt was. Je kunt er helemaal in verdwalen."

Dat sluit aan bij wat historici ook zien. Volgens antropologe Lise Zurné is er een duidelijke kentering. Re-enactment wordt steeds serieuzer genomen als manier om geschiedenis te begrijpen, juist omdat het verhaal en de beleving centraal staan. En dat voelen ook bezoekers langs de kant. “Beleven en zelf ervaren is toch altijd nog veel mooier”, zegt een man die naar de optocht kijkt. Een andere bezoeker geniet zichtbaar: “Ja, absoluut. Het maakt de geschiedenis echt levend." En een vrouw uit Grave vat het misschien wel het beste samen: “Je kunt het in boekjes lezen, maar dit is leuker."