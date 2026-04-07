Alles wat je moet weten over de huldiging van PSV

De selectie van PSV wordt dinsdag gehuldigd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dit is wat je moet weten als je daarbij wil zijn.

Waar en hoe laat is de huldiging van PSV? De huldiging vindt plaats op het Stadhuisplein. Om 11.00 uur gaan daar de wachtvakken open. Vanaf 13.00 uur kun je ook écht het plein op. Een uur later start een feestprogramma op het podium. De PSV-spelers verschijnen rond 17.15 uur op het bordes voor de huldiging.

Waar kan ik de huldiging op groot scherm zien? De huldiging is op grote schermen te zien op de Markt. Ook daar kun je vanaf 13.00 uur terecht. Als het Stadhuisplein en de Markt vol zijn, opent de gemeente extra plekken: het 18 Septemberplein, het Catharinaplein, het Stationsplein en de Oude Stadsgracht. Ook op die plekken is de huldiging op grote schermen te zien.

Hoe laat begint het programma op het Stadhuisplein? Om 14.00 uur begint het podiumprogramma op het Stadhuisplein. Vanaf 15.00 uur trekt de PSV-selectie op de zogenoemde platte kar door de stad. De tocht begint bij het Philips Stadion. Aan het einde van de middag volgt de huldiging op het bordes en om 19.00 uur is het feest voorbij en sluiten de pleinen.

Mag ik fakkels of vuurwerk meenemen naar de huldiging? Bij de huldiging van PSV dinsdag is er een vuurwerkverbod op de evenementenlocaties Stadhuisplein en Markt. Het is op deze plekken ook verboden om tassen mee te nemen. Ook mag je zelf geen alcohol en blikjes drinken meenemen, aldus de gemeente.

Wat is de route van de platte kar? Vanaf 15.00 uur start de rondrit op de platte kar vanaf de Frederiklaan in Eindhoven. De platte kar rijdt vervolgens via de St. Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, 18 Septemberplein, Vestdijk, Hertogstraat, PC Hooftlaan en Wal. De bus eindigt uiteindelijk op het Stadhuisplein.

Hoe laat eindigt de huldiging van PSV? Om 19.00 uur is het feest voorbij en sluiten de pleinen.

Is de binnenstad van Eindhoven bereikbaar tijdens de huldiging? Verschillende wegen in en rondom de binnenstad zijn vanwege de huldiging dinsdag afgesloten. Deze straten zijn van 09.00 tot 23.00 uur dicht: de Vestdijk (ter hoogte van de kruising Kanaalstraat–Ten Hagestraat), de Keizersgracht (tussen Willemstraat en Grote Berg), de Willemstraat richting het centrum, de Stationsweg, de Vestdijktunnel en de Dommelstraat–Stationsplein.

Waar kan ik mijn auto parkeren tijdens de huldiging van PSV?

Parkeergarages zijn beperkt bereikbaar. Q‑Park Stadhuisplein is gesloten tot woensdagochtend 9.00 uur. Parkeren bij het Fensterrein Keizersgracht en Parking Hooghuis is dinsdag niet mogelijk van 09.00 tot 23.00 uur. Bij Q‑Park Mathildelaan, Parking De Witte Dame en Q‑Park De Admirant is in- en uitrijden niet mogelijk tijdens de doorkomst van de platte kar tussen 15.45 en 16.30 uur. Bij Q‑Park Heuvel kan dit niet rond 17.00 uur.

Is het gemeentekantoor dinsdag wel gewoon open? Het inwonersplein (een gemeentekantoor waar praktische zaken zoals het aanvragen van een rijbewijs kunnen worden geregeld) is door de huldiging dinsdag gesloten.

Gaat de weekmarkt in de binnenstad wel gewoon door? De markt die normaal gesproken in de binnenstad wordt gehouden op dinsdag, wordt verplaatst naar de Woenselse Markt.

Waar kan ik de huldiging volgen? De huldiging van PSV kun je live volgen bij Omroep Brabant via deze site en app, op Brabant+, via de social-kanalen en televisie en op de radio.