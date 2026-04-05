Dit is wat je moet weten over de huldiging van PSV

De selectie van PSV wordt dinsdag gehuldigd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dit is wat je moet weten als je daarbij wil zijn.

Kan ik met de auto of het OV naar het Stadhuisplein? Nee. Door de huldiging is het Stadhuisplein dinsdag de hele dag afgezet en niet bereikbaar met de auto of openbaar vervoer, aldus de gemeente. De Markt wordt ingericht als evenemententerrein.

Waar kan ik de huldiging op groot scherm zien? Als het Stadhuisplein en de Markt dinsdag vol zijn, opent de gemeente extra plekken: het 18 Septemberplein, het Catharinaplein, het Stationsplein en de Oude Stadsgracht. Op alle locaties is de huldiging op grote schermen te volgen.

Hoe laat begint het programma op het Stadhuisplein? Om 13.30 uur begint het podiumprogramma op het Stadhuisplein. Vanaf 15.00 uur trekt de PSV-selectie op de zogenoemde platte kar door de stad. De tocht begint bij het Philips Stadion. Aan het einde van de middag volgt de huldiging op het bordes en om 19.00 uur is het feest voorbij en sluiten de pleinen.

Mag ik fakkels of vuurwerk meenemen naar de huldiging?

Bij de huldiging van PSV dinsdag is er een vuurwerkverbod op de evenementenlocaties Stadhuisplein en Markt. Het is op deze plekken bovendien ook verboden om tassen mee te nemen.

Wat is de route van de platte kar? Vanaf 15.00 uur start vervolgens de rondrit op de platte kar vanaf de Frederiklaan in Eindhoven. Die rijdt vervolgens via de St. Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, 18 Septemberplein, Vestdijk, Hertogstraat, PC Hooftlaan en Wal. Zp gaat de bus naar het Stadhuisplein.

Is de gemeente dinsdag wel gewoon open voor andere zaken? Het Inwonersplein, een gemeentekantoor waar praktische zaken zoals het aanvragen van een rijbewijs kunnen worden geregeld, is door de huldiging dinsdag gesloten, volgens de gemeente.