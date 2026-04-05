Willy en René zien eigen record sneuvelen na kampioenschap PSV: 'Geweldig'

Willy en René van de Kerkhof zijn dolblij met het kampioenschap van PSV, en vinden het geen probleem dat hun eigen record is gesneuveld. De PSV-iconen waren de vroegste kampioen ooit, maar dragen dit record met alle liefde over aan het huidige team. Dat zeggen ze zondag in het Omroep Brabant-radioprogramma Van Brabantse Bodem.

Dat record sneuvelde vandaag , maar daar zijn de twee bepaald niet rouwig om. "Mooi dat ons record nu drie dagen scherper is gezet. Geweldig", zegt Willy. "Wij zijn een goede tweede nu."

De broers proosten zondag samen op het kampioenschap . Willy met champagne, René houdt het bij een kopje koffie. De voetbalbroers vestigden op 8 april 1978 een mooi record met PSV: ze werden kampioen in een thuiswedstrijd tegen FC Twente en waren daarmee de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie.

Ze vinden het prachtig dat PSV voor de 27e keer kampioen is. "Op naar de dertig", zegt Willy. Volgens René is het kampioenschap meer dan verdiend. "Als je zo goed speelt... De laatste weken was het wat minder, maar verder op en top. Ze hebben een topprestatie geleverd."

Kijken naar Feyenoord

Na de gewonnen wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht zaterdag, zaten de broers vandaag uiteraard voor de televisie om nummer twee Feyenoord te volgen. Omdat de Rotterdammers gelijk speelden tegen FC Volendam, werd PSV vanmiddag kampioen.

"Het voetbal van Feyenoord en Ajax is echt matig", vindt René. "De afstand tussen die twee en PSV heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt. Bij Ajax loopt het niet goed, en Feyenoord heeft helaas niet de kwaliteit om tweede te zijn."

Hij verwacht dat Feyenoord nog wat problemen krijgt met NEC, die nu nog maar één punt achter de club uit Rotterdam staat. "PSV heeft ook slechte wedstrijden gespeeld maar als je de inzet van Feyenoord ziet dan denk je: jongens, kom op man. Je bent allemaal prof."

Eerlijk is eerlijk: dat is niet echt iets om je vandaag druk over te maken, want het is nu vooral genieten geblazen voor René en Willy. "Ik ga een feestje bouwen met vrienden", zegt Willy. René wacht nog even tot de huldiging. "Ik ga zo naar de bioscoop."