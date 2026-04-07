Laatste voorbereidingen voor huldiging PSV in volle gang

In het centrum van Eindhoven zijn dinsdagochtend de laatste voorbereidingen voor de huldiging van PSV in volle gang. Nadat tot in de late uurtjes werd doorgewerkt aan het bouwen van de podia, wordt nu de laatste hand gelegd aan de pleinen waar straks het feest losbarst.

De huldiging vindt plaats op het Stadhuisplein. Fans kunnen op de Markt via grote schermen ook meegenieten van het feest. Als het daar vol is, worden er nog vier andere pleinen geopend waar mensen via grote schermen kunnen meekijken.

Op deze foto's zie je hoe in alle rust de laatste zaken worden voorbereid en ook het bier wordt geleverd bij de kroegen:

Om elf uur gaan op het Stadhuisplein de wachtvakken open. Vanaf één uur kun je ook écht het plein op. Een uur later start een feestprogramma op het podium. De PSV-spelers verschijnen rond kwart over vijf op het bordes voor de huldiging.