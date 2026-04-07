Fans klimmen over de hekken op de Markt, ME grijpt in

Vandaag om 17:41 • Aangepast vandaag om 19:38

De Markt in Eindhoven is helemaal vol, maar toch proberen sommige PSV-fans binnen te komen door over de hekken te klimmen. De politie is er om in te grijpen en haalt ze weer naar beneden.

Janneke Bosch

Onze verslaggever ziet dat er mensen ook knock-out gaan door de drukte bij de hekken. "Het is over-over-overvol", beschrijft hij de situatie. De Markt is afgesloten, er mag niemand meer bij. Toch weerhoudt dat mensen er niet van om het te proberen. De politie moet soms ingrijpen om mensen naar beneden te halen.

Eerder op de middag gebeurde iets soortgelijks op het Stadhuisplein: ook dat was afgesloten omdat het vol was, maar fans drukten zich door de hekken naar binnen om toch het plein op te komen. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. 

Er passen 20.000 mensen op het Stadhuisplein. Toen dat aantal was bereikt, gingen de hekken dicht en mocht er niemand meer bij. 

