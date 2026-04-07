Ondanks verbod toch volop vuurwerk en fakkels bij huldiging PSV

Tijdens de festiviteiten rondom de huldiging van PSV wordt op veel plekken in de Eindhovense binnenstad vuurwerk afgestoken. Ondanks een verbod op vuurwerk en fakkels kleurde ook het Stadhuisplein rood op het moment dat de spelers op het bordes verschenen.

Nadat vorig jaar mensen brandwonden opliepen door het afsteken van vuurwerk in de enorme menigte werd voor dit jaar een vuurwerkverbod afgekondigd. Om te voorkomen dat er stiekem vuurwerk mee de pleinen op werd genomen, was er ook een tassenverbod. De beveiliging zou daar bij de ingang streng op controleren. Dat blijkt niet gelukt te zijn. Vele tientallen fakkels werden tijdens de huldiging op het Stadhuisplein afgestoken. Ook op de Markt gebeurde dat. Of dat tot problemen heeft geleid, is niet bekend.

Fakkels op het Stadhuisplein (beeld: Omroep Brabant)

Vuurwerkpot valt om

Op een andere plek in het centrum ging het wel mis. Op de Rechtestraat werd in de menigte een pot vuurwerk aangestoken. Die viel om en schoot recht de menigte in. Dat leidde tot paniek. Een man raakte lichtgewond aan zijn been. "Ik zag de pot omvallen en rende een winkel binnen, maar mijn been werd geraakt. Mijn oren piepen nog", vertelt de man. “Ik heb geen pijn, maar dat komt door de alcohol.” "Mijn shirt is naar de klote door dat vuurwerk", zegt een dame met een gat in haar PSV-shirt. "Welke idioot doet zoiets", vraagt een ander zich af. "Hoe komt zo'n groot ding hier ook."

Deze vuurwerkpot viel om in de menigte.

