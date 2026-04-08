17 arrestaties tijdens kampioensfeest van PSV in Eindhoven

Vandaag om 10:43 • Aangepast vandaag om 12:12
Een bomvol Stadhuisplein (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).
Tijdens het kampioensfeest van PSV in Eindhoven dinsdag zijn zeventien mensen opgepakt. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. 

De arrestaties waren volgens de politie onder meer nodig na het afsteken van vuurwerk, vernieling, het overtreden van een gebiedsverbod, belediging en mishandeling. De arrestaties vonden verspreid over de dag en late avond plaats.

Dat zijn minder arrestaties dan een jaar geleden, toen PSV op 18 mei het kampioenschap vierde in Eindhoven. Een groep relschoppers ging die dag in de omgeving van het Philips Stadion de confrontatie aan met de politie.

Toen werden tweeëntwintig mannen aangehouden.​ Later kregen nog 28 mensen een gebiedsverbod.

Volgens de gemeente waren er dinsdag ruim 70.000 supporters naar de Eindhovense binnenstad gekomen om het kampioensfeest te vieren.

